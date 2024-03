La candidata presidencial Claudia Sheinbaum instó al Instituto Nacional Electoral (INE) a actuar con imparcialidad en la resolución de quejas como la reciente sobre el programa radiofónico La Hora Nacional.

El pasado 29 de febrero de 2024, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió medidas cautelares contra la transmisión de La Hora Nacional, al determinar que favorecía inequidad en la contienda presidencial tras una denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN).

La Comisión del INE pidió a los locutores actuar con imparcialidad al determinar que durante diciembre de 2023 y enero de 2024 sus contenidos favorecieron a Claudia Sheinbaum, por lo que les solicitó actuar bajo los principios de imparcialidad y equidad en la contienda.

A raíz de ello, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) recomendó a sus afiliados no transmitir La Hora Nacional a partir del domingo 24 de marzo.

Desde Gómez Palacio, Durango, Claudia Sheinbaum se quejó de que el INE actúe de distinta manera cuando se trata de una queja proveniente del PAN y cuando es una de Morena.

La candidata presidencial de la coalición Morena-PT-Partido Verde reprochó que el INE contestó rápidamente una queja del PAN sobre las transmisiones de La Hora Nacional, pero cuando Morena se quejó de la guerra sucia mediante bots en redes sociales no procedió con una investigación.

De tal manera que Sheinbaum pidió al INE actuar “parejo”, con imparcialidad.

“Hay cosas que no me explico, cuando se pide revisar la guerra sucia, los bots comprados desde el extranjero, dicen que no se tiene que investigar, y a una petición del PAN que dice que en la Hora Nacional se está difundiendo algo, pues de inmediato se contesta”

