Claudia Sheinbaum, ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y una de las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pedirá que se bajen los espectaculares que la apoyan tras el llamado de Morena.

La ex jefa de Gobierno de CDMX se registró en la encuesta de Morena el 16 de junio de 2023 cerca de las 19:00 horas. Este proceso definirá al coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación (es decir, el candidato presidencial).

Las tres principales corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que compiten por la candidatura de Morena -que gobernará 23 estados- en las elecciones 2024 son:

Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, quienes pidieron licencia en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados respectivamente, también forman parte de las corcholatas de Morena rumbo a las elecciones 2024.

Mario Delgado le dio la “bienvenida” a Manuel Velasco, senador del Partido Verde, como una corcholata más de la coalición el 27 de mayo de 2023, en una conferencia de prensa que ofreció el partido dominante en México.

Durante uno de los recorridos de Claudia Sheinbaum por Ciudad del Carmen, la ex Jefa de Gobierno de CDMX respondió al las declaraciones de AMLO y Morena sobre el “gasto excesivo en publicidad”, específicamente, en espectaculares.

Te recordamos que puedes seguir el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX, el cual da seguimiento a la aprobación de los posibles aspirantes.

Claudia Sheinbaum respondió a los llamados de AMLO y Morena sobre el uso de espectaculares para promocionar la imagen de las corcholatas. El presidente dio una primera declaración durante la conferencia mañanera del 11 de julio de 2023.

AMLO expresó su desacuerdo por el “gasto excesivo en publicidad” y explicó: “Nosotros hacíamos trabajo casa por casa, yo empecé subiéndome a los camiones y entregando volantes”. En ese sentido, pidió a las corcholatas de Morena:

“Que no lo hagan, ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González, que no actúen igual”

AMLO