La presidenta Claudia Sheinbaum se enfrentó a una protesta de trabajadores durante la presentación del programa Salud Casa por Casa en Ixtapaluca, Estado de México.

Durante la presentación, trabajadores de la salud se manifestaron con pancartas y gritos con los que exigían, entre otras cosas, obtener su base.

Ante las exigencias, la presidenta aseguró que ya está trabajando en resolver las solicitudes; sin embargo los manifestantes seguían gritando, Claudia Sheinbaum les cuestionó: “¿sí me van a escuchar?“.

A pesar de que Claudia Sheinbaum intentó responder a los trabajadores de la salud que gritaban, pero al no dejarla hablar, les cuestionó si sí querían escuchar lo que tenía que decir.

Protesta vs Birmex se hizo presente en evento de Claudia Sheinbaum en Ixtapaluca

“Ya les contesté compañeros y compañeras, ¿verdad que sí? Ya lo estamos viendo compañeras y compañeras. A ver, ¿sí me van a escuchar allá los compañeros que quieren base me van a escuchar o no?"

