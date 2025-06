Claudia Sheibaum, presidenta de México, confirmó que Hugo López-Gatell será representante del gobierno de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La presidenta de México dio a conocer, en la conferencia mañanera de este 30 de junio, que hizo oficial el nombramiento del exsubsecretario de Salud y quien fue el encargado de la estrategia de México ante la pandemia de Covid-19.

“Es de a de veras, yo lo nombré, yo lo propuse, sin problema lo puedo decir… es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud” Claudia Sheibaum. Presidneta d eMéxico

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, había señalado que dicho órgano no tenía conocimiento del nombramiento de Claudia Sheinbaum; no obstante, la mandataria aclaró que para esa designación no se requiere trámite legislativo.

Claudia Sheinbaum señaló que aún esta pendiente la fecha partir de la cual sería entraría en vigor el nombramiento.

Claudia Sheinbaum confirma a Hugo López-Gatell como representante de México ante la OMS: Ven exilio dorado

Este nombramiento ha generado múltiples reacciones, incluso antes de que se confirmara que Hugo López-Gatell sería nombrado como representante de México ante la OMS por parte de Claudia Sheinbaum.

El periódico EjeCentral ha señalado que se trata de un “ exilio dorado ” para el polémico funcionario que no tiene una buena imagen a ante la población mexicana pero tampoco ante la comunidad internacional por su manejo de la pandemia de Covid-19.