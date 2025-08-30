La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó este sábado 30 de agosto de 2025 que es necesaria la rehabilitación de las carreteras federales de México.

Por ello, dijo que se tiene contemplado un proyecto para mediados del próximo año, con el objetivo de que todas las carreteras federales en el país tengan una primera rehabilitación.

Así lo dio a conocer durante un evento celebrado en Acolman, Estado de México, donde se dio inicio a los primeros trabajos de saneamiento con los Nuevos Trenes de Repavimentación.

Objetivo es dejar todas las carreteras federales de México “al cien”, dice Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la rehabilitación de las carreteras federales de México se realizará dependiendo del daño, por lo que algunas tendrán reparación profunda y otro saneamiento de baches.

Indicó que el objetivo es dejar todas las carreteras al cien: “este programa que ya habíamos anunciado y que hoy ya es una realidad, tiene el objetivo de dejar al cien todas las carreteras federales de nuestro país.

En cuanto a fechas, Claudia Sheinbaum dijo que aproximadamente para mediados del próximo año el gobierno podría haber hecho una primera rehabilitación de todas las carreteras federales de México.

Con estos trabajos, Claudia Sheinbaum afirmó que con este programa hay un nuevo esquema de repavimentación, diferente al de las administraciones pasadas.

Aprovecharan capacidad de Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes para rehabilitación de caminos

Claudia Sheinbaum dijo que cuando se hacen encuestas sobre problemas que le afectan a la mexicanos, en su mayoría la principal demanda no es la seguridad, sino el bacheo y el arreglo de carreteras.

“Cuando se hacen encuestas la gente habla de varios problemas que le afectan (...) se pensaría que la gente diría que el principal problema es la inseguridad, ¡pero no!,la gente dice bacheo, arreglo de caminos, arreglo de calles, arreglo de carreteras”, destacó.

Señaló que estos trabajos se podrían acelerar con la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, comprando los trenes de repavimentación que además representan un menor costo de inversión.