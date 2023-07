El periodista Ciro Gómez Leyva reaccionó a los avances de la investigación del atentado en su contra luego de que un juez ampliara el plazo de indagatoria a una de las imputadas.

Y es que tras siete meses del ataque contra el comunicador, un juez de control otorgó a la Fiscalía de la Ciudad de México la ampliación del plazo de investigación complementaria para el juicio de Leslie Soledad “N”, decimo tercera persona detenida por el caso.

Durante su programa matutino, Ciro Gómez Leyva reaccionó a los avances en el caso y en específico sobre el juicio de Leslie Soledad ―quien es hermana de Pedro Pool “N”, señalado de materializar el delito―.

Ciro Gómez Leyva reclamó que las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) ya han detenido a 13 personas en total por el atentado en su contra; sin embargo, del autor intelectual no se sabe nada.

El periodista se mostró impresionado por la cantidad de personas que estuvieron involucradas en la organización y ejecución del atentado en su contra.

Al respecto, destacó que se ya se hayan podido detener a 13 personas por este delito, pero reprobó que las autoridades todavía no sepan quién contrató a los involucrados.

“Trece personas habrían tenido que ver con la organización y ejecución del atentado. Trece personas, trece personas. O sea, dieron con trece personas, pero no pueden dar con quien las contrató”, apuntó Ciro Gómez Leyva.

Ciro Gómez Leyva descartó que el autor intelectual del atentado en su contra tenga algún vínculo con el gobierno.

El periodista señaló que aun si existiera esa posibilidad, la Fiscalía de la CDMX se encargaría de “tapar” cualquier indicio que pudiera involucrar a las autoridades, por lo que prefiere “descartar esa posibilidad”.

Aclaró que no cree que haya sido el gobierno quien lo haya mandado a asesinar, pero a falta de información sobre el autor intelectual del ataque “tengo que estar abierto a cualquier posibilidad”.

“Que por supuesto no fue el gobierno, eso olvídenlo... además si existiera esa posibilidad, la Fiscalía de la CDMX se encargará de tapar cualquiera de esa posibilidad. Descartemos esa posibilidad, eso no será. Yo no digo que fue el gobierno, pero como no tengo información, pues tengo que estar abierto a cualquier posibilidad”

