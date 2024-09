El periodista y conductor de noticias, Ciro Gómez Leyva, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que éste lo llamó “amigo”, pese a las constantes críticas e insultos en su contra.

Fue desde su transmisión de radio matutina que Ciro Gómez Leyva preguntó a AMLO si “¿a un amigo se le dispara a la cabeza?”, luego del intento de asesinato que sufrió en diciembre de 2022.

Y es que durante la conferencia mañanera de hoy 3 de septiembre, AMLO volvió a arremeter contra el periodista por las encuestas de intención de voto presentadas en 2006, 2012 y 2024, donde daban el triunfo al PAN y PRI.

AMLO aseguró en conferencia que Ciro Gómez Leyva “se pasó” con lo que hizo en las elecciones donde fue contrincante de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues afirmó que el periodista publicó encuestas en donde él perdía por muchos puntos, aunque eran compradas.

Ciro Gómez Leyva cuestionó a AMLO si dijo con ironia que “son amigos”, ya que, según el periodista, a un amigo no se le insulta como el presidente lo ha hecho con él durante los 6 años de su gobierno.

“Yo nunca lo he insultado a usted, nunca, nunca”, afirmó el periodista, quien reiteró que lo único que ha hecho es su trabajo como comunicador, en donde señala las contradicciones del gobierno, como lo referente a los servicios de salud “mejores que en Dinamarca”.

“Pero yo nunca lo insulte, usted me insultó sin parar durante 6 años, ¿eso se le hace a un amigo?”, cuestionó nuevamente, y agregó que durante el actual sexenio también ha sido perseguido, amenazado e incluso fue víctima de un atentado.

Ante esto último, Ciro Gómez Leyva lanzó la pregunta “¿a un amigo se le dispara en la cabeza?”, y recordó que aún no existe móvil del crimen en su contra, ni ha sido capturado el autor intelectual de su atentado.

“A un amigo no se le persigue como me persiguieron ustedes con amenazas de por medio fiscalmente, usted sabe que ocurrió. ¿Eso se le hace a un amigo? ¿Pues qué tipo de amistad? Y termina su sexenio y yo me voy con la duda, porque sigo sin saber quién fue y por qué, pero con la duda, y se la dejo como pregunta. ¿A un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo?”

Ciro Gómez Leyva