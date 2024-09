El periodista Ciro Gómez Leyva se disculpó por involucrar, sin pruebas, al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el atentado que sufrió en diciembre de 2022.

La disculpa la ofreció durante su noticiero matutino por Radio Fórmula este miércoles 4 de septiembre, cuando fue increpado por su colaborador Epigmenio Ibarra.

Las fuertes declaraciones del periodista las hizo durante una emisión en vivo de su programa de radio el martes 3 de septiembre en contra de AMLO, al explotar después de las críticas que ha recibido.

De acuerdo con AMLO, en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, difundió encuestas manipuladas en su contra pero que favorecían a los ahora ex presidentes como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Después de ser encarado por Epigmenio Ibarra, Ciro Gómez Leyva aseguró que no había dado a insinuar que en su atentado de diciembre de 2022 AMLO pudiera haber estado involucrado.

Además, dijo que su frase “a un amigo no se le dispara en la cabeza” fue interpretada como si estuviera insinuando que AMLO tuvo que ver con el crimen en el que casi muere.

Con ello, reconoció que no tiene ninguna prueba al respecto.

“Cosa que no he hecho, si escuchaste bien la frase completa, dije ‘como no sé quién fue ni tampoco sé quién no fue y por lo mismo pregunto, hice la pregunta y si fue un exceso lo reconozco y ofrezco una disculpa... si fue tomado así ofrezco una disculpa porque no tengo ninguna prueba”

Ciro Gómez Leyva, periodista