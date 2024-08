El periodista y conductor de noticias, Ciro Gómez Leyva, respondió al encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX), Ulises Lara, por la filtración de la detención de Javier Corral.

Ciro Gómez Leyva ofreció al encargado de la Fiscalía entregarse e ir a la cárcel, luego de que el mismo Ulises Lara amenazó con iniciar una denuncia penal por la difusión de los videos del operativo contra Javier Corral.

Ante la situación, el conductor de Grupo Fórmula cuestionó si será detenido por dar una noticia en un noticiero y aseguró que no pondrá resistencia e irá directamente al penal que le indiquen.

La situación se da luego de que el pasado 14 de agosto el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue increpado por autoridades de Chihuahua en el bar Gin Gin de la CDMX, situación que se transmitió en vivo en un noticiero de Ciro Gómez Leyva.

No obstante, el encargado de la Fiscalía de la CDMX acudió personalmente al sitio de los hechos y evitó la detención del simpatizante de la Cuarta Transformación (4T), lo que causó gran polémica.

Ciro Gómez Leyva respondió al encargado de la Fiscalía CDMX por sus señalamientos sobre la filtración específica y “con toda oportunidad” del intento de detención de Javier Corral, y la denuncia penal por el hecho.

El periodista de Radio Fórmula acusó al encargado de la Fiscalía CDMX de “jugar” con las palabras que dijo, pues amenazó con presentar una denuncia por la filtración, sin especificar si será contra Gómez Leyva o quienes filtraron el documento de la Fiscalía CDMX, sobre la cooperación para la detención.

Además, Ciro Gómez Leyva aseguró que no se defenderá por difundir una noticia en un noticiero, por lo que adelantó que en caso de tener una denuncia penal por la detención de Javier Corral, él mismo se entregará a las autoridades.

“¿La denuncia la va a presentar contra quien supuestamente usted considera que la filtró o la va a presentar contra mí? Y me va a denunciar y va a ser una denuncia penal, pero juega, no sé si es el temor, si es en mi contra de una vez le digo fiscal, o encargado de la fiscalía, cruzo mis brazos y dígame dónde me voy a entregar, voy directo al reclusorio que usted me diga, no voy a gastar un centavo o un minuto en defenderme. ¿De qué me voy a defender, de haber dado una noticia, de haber dado una nota?”

Ciro Gómez Leyva