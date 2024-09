El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le respondió a Ciro Gómez Leyva por la insinuación que hizo sobre su atentado durante su programa de Radio Fórmula; “la bala nos hubiera afectado a todos”, explicó el mandatario federal.

Durante su conferencia mañanera de hoy miércoles 4 de septiembre, el presidente López Obrador trajo a cuenta la emisión del programa de Ciro Gómez Leyva del día anterior, cuando el periodista cuestionó el hecho de que el presidente se refiriera a él como su “amigo” el mismo 3 de septiembre.

“Supongo que dijo con ironía, eso de mi amigo Ciro porque pues, ¿a un amigo se le insulta como me he insultado usted durante seis años?” preguntó el periodista, quien después de este comentario se dijo perseguido con amenazas fiscales e insinuó la responsabilidad del Gobierno de AMLO en el atentado que sufrió el 15 de diciembre de 2022 en la Ciudad de México (CDMX),

“A un amigo no se le persigue, como me persiguieron ustedes con amenazas de por medio fiscalmente, usted sabe que eso ocurrió (...) se la dejo como pregunta ¿A un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo? Qué idea tiene usted de la amistad presidente le quedan 27 días nos quedan 27 días de sexenio y aquí estamos haciendo lo mismo presidente lo mismo que hacíamos el primero de diciembre de 2018 tratar, tratar, de hacer un buen programa de radio (y) en las noches un buen programa de televisión”

AMLO respondió directamente a esta insinuación de Ciro Gómez Leyva sobre su atentado, hecho por el que el presidente aclaró que el periodista no es su amigo sino su adversario; “es amigo de Felipe Calderón y de Genaro García Luna”, explicó.

Esta fue la respuesta del mandatario federal hoy miércoles 4 de septiembre:

“No tengo enemigos, tengo adversarios, pero le dije amigo a (Ciro Gómez) dice usted que no es mi amigo tiene razón, es mi adversario, él (Ciro) es amigo de Felipe Calderón de García Luna de Manlio Fabio Beltrones, pero se atreve a decir que no soy su amigo porque a él lo que quisieron asesinar y deja una insinuación de que un amigo no hace eso. De ninguna manera tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie, que se serene y se tranquilice, esa bala nos hubiera afectado a todos”

AMLO