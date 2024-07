Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alías El Bart, intentó matar Ciro Gómez Leyva, aunque ya había cometido 15 asesinatos; te decimos quién es el sicario que admitió que su peor error fue no haber matado al periodista.

Y es que el nombre del presunto agresor del periodista de Grupo Fórmula ha resonado en la opinión pública tras el adelanto de una entrevista concedida a Saskia Niño de Rivera.

Desde Santa Martha Acatitla, donde el sicario se encuentra recluido, El Bart hizo una serie de confesiones que relataron su perspectiva del atentado contra Ciro Gómez Leyva.

Pero, ¿quién es Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart, sicario que intentó matar a Ciro Gómez Leyva y confesó otros 15 asesinatos? Acá te damos a conocer los rasgos más relevantes de su vida criminal.

Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart aseguró que su peor error fue no matar a Ciro Gómez Leyva

En dicha entrevsita, Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alías El Bart, expresó que su peor error fue no haber concretado el asesinato contra Ciro Gómez Leyva durante el atentado del 15 de diciembre de 2022.

Esto debido a que el plan de El Bart era asesinar al comunicador, cobrar el dinero por el crimen, esconderse un tiempo y posteriormente huir de las responsabilidades judiciales.

Sin embargo, al no haber culminado el intento de homicidio, sus planes se fueron abajo pues las investigaciones que lo llevaron a prisión son producto de un “pancho” del propio Ciro Gómez Leyva, según expresó el propio Héctor Eduardo.

“¿Cuántos periodistas no han matado y no ha pasado nada? No han agarrado a nadie (...) Si se está haciendo tanta investigación es porque él está haciendo su pancho ”, expresó El Bart a Saskia Niño de Rivera.

“Mi idea era, muerto, libre, con dinero (...) esa era mi idea, yo me lo imaginaba en su camioneta con una sábana blanca” Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart

¿Quién es Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart?

Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart es el autor material del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Sin embargo, éste no ha sido el único crimen en la vida del delincuente, pues El Bart ha confesado haber cometido entre 15 y 20 asesinatos.

Además Héctor Eduardo Martínez Jiménez es identificado como integrante de una importante célula delictiva que opera en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué edad tiene Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart?

Se estima que Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart, originario de la Ciudad de México (CDMX), tiene entre 32 y 33 años de edad, aunque no se conoce su fecha de nacimiento exacta.

¿Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart tiene esposa? Esto se sabe

No se conoce si Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart tiene esposa o alguna pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart?

Debido a que no se cuenta la fecha de nacimiento exacta de Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart, no hay certeza respecto a su signo zodicacal.

¿Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart tiene hijos?

Tampoco se cuenta con información en torno a si Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart tiene hijos o no.

¿Qué estudió Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart?

A razón de la edad de Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart, se presume que su trayectoria ha estado dedicada a la vida criminal, donde ha confesado haber cometido más de 15 asesinatos.

¿En qué ha trabajado Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart?

Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart ha sido identificado como el integrante de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, homicidios y extorsión a comerciantes.

De acuerdo con una investigación de Nmás, el grupo criminal al que pertenecía el presunto agresor de Ciro Gómez Leyva, tiene presencia en las alcaldías de Venustiano Carranza e Iztacalco.

Además, El Bart cuenta con antecedentes penales que datan desde el año 2009 por delitos como:

robo a con violencia en vía pública

robo a transeúnte con violencia

robo a repartidor

robo a casa habitación

robo simple

¿Quiénes son las 15 personas que ha matado Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart?

Alrededor de 15 son los asesinatos que Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart, confesó durante la entrevista con Saskia Niño de Rivera.

Al ser cuestionado por la activista, el sicario que intentó matar a Ciro Gómez Leyva refirió esta cifra aunque no reveló la identidad de las personas que ha ultrajado.

El Bart narró que los asesinatos cometidos bajo su autoría podrían ser más de 20, durante los tiroteos que ha protagonizado.

Conviene señalar que se conoce, en voz del propio sicario, que mató a su cómplice “El Deybis”, quien manejaba la motocicleta en la que se trasladaron durante el el atentado contra Ciro Gómez Leyva.

Lo anterior fue revelado por El Bart durante una llamada a la que tuvieron acceso las autoridades.

Aquí el agresor de Ciro Gómez Leyva confesó que asesinó a chuchilladas al coautor del atentado, por órdenes de“El Patrón”, quien presuntamente coordinó el ataque contra Ciro Gómez Leyva.