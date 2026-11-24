Anselmo, un niño de siete años conocido como “Chemito”, permanece hospitalizado en Durango luego de ser rociado con thinner, quemado con un cerillo y sufrir graves quemaduras en ambas piernas.

De acuerdo con la información, “Chemito” se encontraba sentado en la calle en el fraccionamiento El Ciprés cuando otro niño se acercó, le arrojó el solvente y posteriormente le lanzó un cerillo encendido.

Chemito”, niño de 7 años, sufre quemaduras graves tras agresión con thinner en Durango

Familiares de “Chemito” reportan que el menor tiene quemaduras de segundo y tercer grado tras ser rociado con thinner e incendiado con un cerillo, presuntamente, por otro menor de edad.

Las llamas alcanzaron la ropa de Anselmo y provocaron que comenzara a incendiarse. Un vecino lo encontró corriendo envuelto en fuego y consiguió apagar las llamas antes de auxiliarlo.

“Chemito”, niño de 7 años, fue rociado con thinner y quemado con un cerillo en Durango (Redes sociales)

Después de lo ocurrido, “Chemito” fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Durango, donde recibió atención médica y fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de las lesiones.

Desde el hospital, el niño identificó al menor que presuntamente lo agredió. “Me echó lumbre y pues estoy aquí en el hospital porque Abraham me echó thinner. Me quemó todas las piernas”, relató.

Su madre, Flor Carreño, explicó que los médicos valoran la posibilidad de realizarle injertos de piel. Recientemnte, se confirmó que “Chemito” fue trasladado a Texas para su tratamiento.

Fiscalía de Durango investiga el caso de “Chemito”

Por su parte, la Fiscalía de Durango abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión contra “Chemito” y determinar las responsabilidades correspondientes.

La madre de “Chemito” adelantó que pondrá la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Durango, sin embargo, esperará a que su hijo mejore, pues sus heridas son muy graves.

Mientras tanto, la familia de Anselmo solicitó apoyo económico, alimentos y cobijas para enfrentar los gastos médicos y las necesidades durante la recuperación del menor.