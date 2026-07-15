Tras 11 años de espera, José María Sosa fue declarado culpable por el caso de Paulina Camargo, joven de 19 años de edad desaparecida desde agosto de 2015; tenía cuatro meses de embarazo.

Este martes 14 de julio, un Tribunal de Enjuiciamiento en Puebla determinó que existen pruebas suficientes para declarar responsable a José María Sosa, novio de Paulina Camargo, de la desaparición de la joven.

Declaran culpable a novio de Paulina Camargo por la desaparición de la joven en 2015

Por más de una década, la familia de Paulina Camargo señaló a José María Sosa, quien entonces era el novio de la joven y padre del bebé que llevaba en su vientre, de ser el responsable de la desaparición de su hija.

Declaran culpable a novio de Paulina Camargo por la desaparición de la joven en 2015 (Justicia para Paulina Camargo)

De acuerdo con la información, Paulina Camargo se vio con su novio en una cafetería para después trasladarse a una consulta con ginecólogo. Esa fue la última vez que supieron de la joven.

En un principio, José María Sosa declaró que Paulina Camargo había abordado sola un taxi rumbo a su casa, pero cámaras revelaron que ambos subieron a un vehículo, presuntamente, con destino al departamento del joven.

Posteriormente, el novio de Paulina Camargo confirmó que había asesinado a la joven y tiró el cuerpo a la basura, aunque pronto se retractó del feminicidio diciendo que había “confesado” luego de recibir amenazas.

Tras 11 años de búsqueda de justicia y meses de juicios, José María Sosa fue declarado culpable durante una audiencia que duró más de 16 horas y el próximo 17 de julio se conocerá la sentencia a cumplir.

Rocío Limón, madre de Paulina, expresó que la resolución representa un paso importante después de años de lucha, aunque reconoció que la justicia no estará completa mientras no se conozca el paradero de su hija y de su nieto.