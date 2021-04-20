México.- El presunto asesino de la joven Paulina Camargo Limón, José María “N”, podría quedar libre después de que el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal ratificó un amparo.

El juez deberá dictar un nuevo resolutivo que aporte evidencias que indiquen que José María fue quien mató a Paulina quien se encontraba embarazada; aunque el caso ha sido complicado debido a que el cuerpo de la joven no ha sido encontrado desde que desapareció en agosto de 2015.

La madre de la joven, Rocío Limón, acusa que hay tres pruebas que responsabilizan al imputado pero fueron desechadas cuando se concedió el amparo: el joven había confesado ser el asesino, pero luego se retractó diciendo que había sido torturado; una mancha hemática; y un video de una cámara de vigilancia donde fue vista por última vez a Paulina con José María abordando un taxi.

Aunque los familiares de la joven prevén que el joven será liberado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla anunció que José María no saldrá de prisión e indicó que la comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal concluyó que no tenía elementos para comprobar el delito.

Los familiares de Paulina se manifestaron afuera del Tribunal por haber otorgado el amparo.

Paulina, quien tenía cinco meses de embarazo, desapareció en agosto de 2015 y desde entonces su cuerpo no ha sido encontrado. Al principio, el imputado -quien lleva dos años y siete meses detenido- aceptó haber cometido el crimen, incluso dijo que había echado el cuerpo en contenedores de basura; después nego haber cometido el crimen.

Con información de Proceso y Ángulo7