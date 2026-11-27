La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó este 26 de noviembre los señalamientos de corrupción de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la Casa de Moneda.

Las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Casa de Moneda se encuentran en proceso de solventación y no constituyen sanciones definitivas. Por lo tanto, no es correcto presentar dichas observaciones como actos de corrupción. SHCP

A través de un comunicado, el organismo aclaró que no se han acreditado actos de corrupción, ni se ha identificado un daño a la hacienda pública o al patrimonio de Casa de Moneda.

SHCP (SHCP )

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Hacienda defiende a Casa de Moneda; afirma que pago de 10.4 mdp a Sedena fue acreditado

De acuerdo con la SHCP, las observaciones formuladas por la ASF a Casa de Moneda de México (CMM) se encuentran en proceso de solventación y no constituyen sanciones definitivas.

Por lo tanto, señaló, no es correcto presentar dichas observaciones como actos de corrupción o como un daño comprobado a la hacienda pública o al mismo patrimonio de la institución.

Sobre el presunto desfalco de 10.4 millones de pesos, la SHCP explicó que la Casa de Moneda pudo acreditar que ese pago se realizó a la Sedena por la vigilancia en la Planta Productiva de San Luis Potosí de CMM.

Sedena prestó efectivamente el servicio de vigilancia en la Planta Productiva de San Luis Potosí de CMM durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. El monto de 10.4 millones de pesos correspondiente a dichos servicios se encontraba reconocido en la contabilidad de la entidad. SHCP

SHCP también indicó la transparencia en la funcionalidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, así como el desempeño de dos personas trabajadoras cuyas condiciones quedan por aclararse.

La posible falta de autorización para compatibilizar actividades deberá ser analizada por las autoridades competentes, a fin de determinar las responsabilidades que, en su caso, procedan. SHCP

En cuanto al servicio de limpieza, las observaciones se refieren al cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social y aseguramiento a cargo de la empresa prestadora del servicio.

Finalmente, la SHCP precisó que, como resultado de las auditorías, se han emitido Pliegos de Observaciones y Promociones de Responsabilidad para que autoridades continúen con las investigaciones correspondientes.