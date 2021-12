El PRI se unió a las condolencias por la muerte de la actriz Carmen Salinas a los 82 años.

Carmen Salinas es conocida por su carrera en la farándula y también por su paso en la política como diputada federal del PRI.

La actriz Carmen Salinas nunca ocultó su simpatía por el PRI y llegó a expresar frases como:

“Soy priista y siempre lo seré, no me avergüenza”

PRI y priistas se unieron a las condolencias por la muerte de la actriz y exdiputada federal Carmen Salinas.

El PRI lamentó en redes sociales la muerte de Carmen Salinas y destacó que “con su trabajo se ganó el corazón de las y los mexicanos”.

El partido también envió condolencias a la familia de la actriz Carmen Salinas.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestra muy querida Carmen Salinas, una mujer muy talentosa, que con su trabajo se ganó el corazón de las y los mexicanos”.

Integrantes del PRI también lamentaron la muerte de Carmen Salinas. El líder del PRI, Alejandro Moreno, dijo que es una mexicana de la que “tendremos un grato recuerdo”.

El priista y presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, escribió que Carmen Salinas es una “gran dama y pilar de la cultura mexicana”.

El senador del PRI Miguel Ángel Osorio Chong lamentó la muerte de Carmen Salinas y recordó la frase que un día le dijo: “No me importa nada más que el cariño de la gente”.

Carmen Salinas murió la noche del 10 de diciembre. La actriz estuvo hospitalizada hace un mes tras sufrir un derrame cerebral; el pronóstico no era bueno, pues estaba en coma.

Carmen Salinas no solo tiene en su currículum ser actriz y Aventurera, también está su paso por la política con el PRI.

Antes de su cargo político, Carmen Salinas expresó su simpatía y orgullo por el PRI.

“Soy priista y siempre lo seré, no me avergüenza, ni me arrepiento en decirlo”

Carmen Salinas