Una tomografía reveló que Carmen Salinas ya no presenta la hemorragia cerebral que la puso en coma, informó su familia al dar una actualización sobre su estado de salud.

A casi un mes de su ingreso al hospital, Carmen Salinas ha presentado signos y resultados que han dado más esperanzas a su familia de una posible recuperación.

Afuera del hospital donde atienden a Carmen Salinas desde hace 26 días, sus familiares informaron a reporteros que la primera actriz permanece en terapia intensiva .

Esto, debido a que el estado de salud de Carmen Salinas sigue siendo considerado grave por los médicos y permanece en coma natural .

Sin embargo, los familiares destacaron que los médicos les dieron buenas noticias, derivadas de la última tomografía que le realizaron.

Y es que, dijeron, el estudio reveló que la inflamación ya ha disminuido y lo mejor, la hemorragia cerebral que llevó a Carmen Salinas al hospital, ya desapareció.

Otros signos positivos, según los familiares, son que Carmen Salinas presenta muchos más movimientos involuntarios y que son más largos los periodos de tiempo que pasa sin respirador .

Pese a ello, los familiares de Carmen Salinas subrayaron que los doctores no les han dado falsas esperanzas ni les han precisado si esto último indica una evolución positiva.

“Todavía no reacciona completamente, o sea, todavía no hay consciencia, la sangre es la mínima pero no hay todavía una respuesta, no les puedo decir, ‘ya despertó', no, todavía sigue muy dormida y seguimos rezando porque la condición sigue siendo muy grave”

Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas