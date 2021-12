Líder del PRI está molesto por el interés en Colosio; dice que nadie lo conoce

Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, está molesto por el interés electoral que ha surgido alrededor de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, Nuevo León, y aseguró que nadie lo conoce.

Las palabras del presidente del PRI se dieron luego que el diario Reforma publicara una encuesta donde ponía a Luis Donaldo Colosio Riojas en tercer lugar de intención de voto, solo por detrás de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

Luis Donaldo Colosio Riojas también superaba a otros aspirantes presidenciales como Ricardo Anaya, del PAN; Ricardo Monreal, de Morena; Alfredo del Mazo, del PRI; y hasta su compañero de partido, Samuel García.

En entrevista con el diario Reforma, Alejandro Moreno dijo además que el nombre de Luis Donaldo Colosio es priista.

“El nombre de Luis Donaldo Colosio es priista. El joven Colosio puede ir a cualquier lugar de la República y se para y no lo conocen en ningún pueblo”, dijo Alejandro Moreno.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

El líder nacional del PRI dijo que el partido le dio todo tipo de oportunidades a su padre, por lo que le sorprende que Luis Donaldo Colosio Riojas no sea priista.

El padre de Luis Donaldo Colosio Riojas es Luis Donaldo Colosio Murriera, excandidato presidencial del PRI asesinado en plena campaña electoral de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, en Baja California.

Alejandro Moreno aseguró que el asesinato de Colosio, razón por la cual su hijo pudo alejarse del PRI, no es culpa de los priistas.

“No es culpa de nosotros los priistas. No nos pueden juzgar por lo que hacen algunos priistas. Quien comete un delito y quien falta y no cumple con la ley tiene nombre y apellido [...] no fallas las instituciones, fallan las personas”, dijo el líder del PRI a Reforma.

Luis Donaldo Colosio Riojas (Luis Donaldo Colosio Riojas Facebook)

Alejandro Moreno se suma a dichos de AMLO contra Colosio

Alejandro Moreno se sumó a los dichos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra Luis Donaldo Colosio Riojas.

Durante la conferencia mañanera del miércoles 8 de diciembre, AMLO acusó al periódico Reforma de usar “cuchara” para quitar y poner “levadura” en sus encuestas a aspirantes presidenciales para 2024.

Las palabras de AMLO se dieron luego de que Reforma publicara la encuesta que ponía en tercer lugar al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, como aspirante presidencial.

“(En Reforma) usan la cuchara para quitar y poner levadura a los que ellos quieren proyectar, vean las encuestas”, dijo AMLO.