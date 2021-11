Mhoni Vidente predice qué pasará con Carmen Salinas

Mhoni Vidente predijo que pasará con Carmen Salinas en una reciente transmisión. A pesar de que se encuentra estable, asegura que no le ve muchas esperanzas.

La salud de Carmen Salinas ha dado mucho de qué hablar en los últimos días; pues como sabemos, se encuentra hospitalizada debido a una hemorragia cerebral.

Actualmente, se encuentra en estado de coma natural, por lo que todos sus fans y seres queridos están deseosos porque despierte, aún cuando los pronósticos de los doctores no resulten tan alentadores.

Mhoni Vidente ha asegurado que Carmen Salinas no está sufriendo y se encuentra en total paz, a pesar de que no le ve muchas esperanzas a que pueda despertar.

Esto lo dio a conocer durante una reciente transmisión de sus predicciones, en donde no dudó en señalar el futuro que le ve a la salud de la actriz.

Mhoni Vidente comenzó señalando que la hemorragia cerebral es bastante grave, porque significa que una parte del cerebro se ha llenado de sangre y deja de funcionar por completo.

Posteriormente, indicó que en días previos a que le diera la hemorragia, la actriz estuvo pensando en su hijo, Pedro, y su amigo, quien era conocido como ‘el chato’; ambos ya fallecidos.

Entonces, explicó que la hemorragia que sufrió se detonó por la tristeza que ella sintió en esos días.

Así que Mhoni Vidente le deseó lo mejor a Carmen Salinas. Sin embargo, reiteró que no le ve muchas esperanzas de vida.

“Yo veo que la situación va a estar complicada todavía. Los médicos no dan muchas esperanzas, yo tampoco, no doy muchas esperanzas. Pero yo creo que ahorita Carmelita ya está viendo a su hijo, ‘al chato’ (...) Se le desea lo mejor a Carmelita en todos los sentidos, pero yo no la veo con muchas esperanzas de vida”

Mhoni Vidente