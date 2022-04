Carlos Miguel Aysa Damas, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se comparó con Luis Donaldo Colosio y dijo que teme por su vida.

Luego de que el pasado 12 de abril, Carlos Miguel Aysa Damas anunciará su voto a favor de la reforma eléctrica, el diputado ha recibido fuertes críticas y ha sido calificado como traidor.

E inclusive, hay quienes exigen la renuncia del legislador campechano para que su suplente tome su lugar.

Tras la presión y declaraciones, Carlos Miguel Aysa Damas dijo que teme por su vida y la de su familia, comparándose con Luis Donaldo Colosio.

Carlos Miguel Aysa Damas se compara con Luis Donaldo Colosio

A través de Twitter, el diputado del PRI manifestó que teme por su vida y la de su familia, comparándose con Luis Donaldo Colosio y su muerte, ocurrida el 23 de marzo de 1994.

Carlos Miguel Aysa Damas dijo que creció admirando a Luis Donaldo Colosio, y que ahora comprende la situación por la que pasó el ex candidato a la presidencia de México.

Indicó que las acciones de los verdaderos hombres pueden generar odio de un sector arcaico y antipatriótico.

Temo por la vida de mi familia y la mía.



De niño crecí admirando a Luis Donaldo Colosio, ahora comprendo perfectamente que las acciones de los verdaderos hombres pueden generar odio hacia el mismo sector arcaico y antipatriotico. pic.twitter.com/jKXp5yZGn8 — Carlos Miguel Aysa Damas (@AysaDamasJr) April 14, 2022

No obstante, aunque Carlos Miguel Aysa Damas compara su situación con la que vivió el ex presidente nacional del PRI, muchos usuarios de las redes sociales comentaron que no existe comparación entre ambos.

Mencionaron que Luis Donaldo Colosio estaba contra todo lo que Carlos Miguel Aysa defiende, y que el actual diputado del PRI solamente es “un vendido”.

David Páramo responde a Carlos Miguel Aysa

Luego de que Carlos Miguel Aysa se comparara con Luis Donaldo Colosio, el periodista David Páramo, respondió.

David Páramo, también conocido como “Padre del análisis superior”, comentó que Carlos Miguel Aysa se acercara a ser como Colosio le “faltan muchos huevos”.

Para Colosio te faltan muchos huevos https://t.co/5tibU200sn — Padre del Análisis Superior (@DavidPramo2) April 14, 2022

¿Quién es Luis Donaldo Colosio?

Luis Donaldo Colosio Murrieta nació en Sonora en febrero de 1950, fue un político y economista mexicano, miembro del PRI.

Colosio se desempeñó como diputado, senador, presidente nacional del PRI y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México.

Luis Donaldo Colosio, con quien ahora se compara Carlos Miguel Aysa, fue candidato a la presidencia de México en 1993.

Colosio Murrieta fue conocido por querer un cambio para México, según lo expresó en su discurso del 6 de marzo de 1994, realizado en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

En dicho texto, Colosio habla de una transformación para el país, que en ese momento calificó como agraviado y en crisis.

Luego de ese discurso, Luis Donaldo Colosio fue asesinado, el 23 de marzo de 1994, en Tijuana, Baja California.