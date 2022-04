La secretaria de Comunicación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paloma Sánchez, declaró que el legislador Carlos Miguel Aysa Damas, no se ha parado en la Cámara de Diputados desde su nombramiento.

En entrevista para Milenio, la diputada sinaloense, Paloma Sánchez, habló sobre el cambio de decisión acerca del voto a la reforma eléctrica de Carlos Miguel Aysa Damas.

La priista dijo que sentía coraje, impotencia y desilusión tras la determinación que tomó el campechano de votar a favor de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La representante de Sinaloa aseguró que el diputado Carlos Miguel Aysa Damas no tiene ni idea de lo que hace, pues no se ha parado en la Cámara de Diputados para nada.

“Resulta que viene un chamaco a decir lo que ha dicho, que no tiene ni idea, que no se ha parado en la Cámara de diputados para nada”.

Sánchez espetó que Carlos Miguel Aysa no se ha presentado en el Congreso y que lo puede demostrar, dijo que inclusive no ha presentado una sola iniciativa.

Asimismo, indicó que le da más coraje que Carlos Miguel Aysa haya cambiado su voto porque no sabe lo que es ser un Diputado Federal, añadió que “no sabe ni hablar”.

La diputada Paloma Sánchez dijo que el cambio de parecer de Carlos Miguel Aysa para postularse a favor de la reforma eléctrica, se dio como negociación del nuevo cargo de su padre Carlos Aysa González, ex gobernador de Campeche.

“Está poniendo su voto como otra de sus negociaciones para su embajada y eso no se vale porque no todos los priistas somos como ellos”.

Carlos Aysa padre fue gobernador del estado en 2019, y hace poco AMLO anunció que podría ser nombrado embajador de México en la República Dominicana.

Ante esto, la priista mencionó que la decisión de Carlos Miguel Aysa Madero, de votar a favor de la iniciativa eléctrica, forma parte de una negociación para asegurar el cargo de su padre.

Dijo que después de que el diputado campechano se pronunció en contra de la reforma, la ratificación de Carlos Aysa González como embajador se pausó, que incluso tuvieron una llamada con el ex priista que confirmaría lo que dice.

“El día de ayer una de las personas del equipo hablo con el exgobernador y él le dijo: ‘estoy preocupado porque casi casi ya no me han hablado, ya no sé qué va a pasar, mi hijo está firme en votar contra a una reforma que no sirve’”

Paloma Sánchez