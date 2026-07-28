Carlos Loret de Mola anunció el 17 de julio que se ausentará de LatinUS YouTube durante un mes por vacaciones, dejando en pausa su noticiero nocturno Loret en Latinus.

A diferencia de otros espacios informativos, no habrá sustituto en la conducción, por lo que el programa regresará hasta el lunes 17 de agosto de 2026 en su horario habitual de 9:00 a 10:00 pm.

Esta es la fecha de agosto 2026 en que Carlos Loret de Mola regresa a LatinUS YouTube

Carlos Loret de Mola anunció el 17 de julio en LatinUS YouTube que se iba de vacaciones, por exactamente un mes, de modo que durante ese tiempo no habrá noticiero nocturno denominado Loret en Latinus.

Es decir, Carlos Loret de Mola regresa a LatinUS YouTube hasta el lunes 17 de agosto de 2026, para continuar con el noticiero informativo de 9:00 pm a 10:00 pm.

Desde que Loret de Mola toma vacaciones en LatinUS YouTube no hay conductor que lo supla, por ende, la parte del noticiero Loret en Latinus quedará pausada por un mes exactamente.

Carlos Loret de Mola continúa activo en X

Aunque Carlos Loret de Mola está de vacaciones, su cuenta en X sigue activa compartiendo las noticias con mayor relevancia a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, en la cuenta de Instagram del periodista las publicaciones han sido escasas desde que Carlos Loret de Mola no está al aire.