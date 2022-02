Carlos Loret de Mola es citado en la mañanera para minimizar a Spaces de Twitter

Una opinión de Carlos Loret de Mola fue citada en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para minimizar a Space de Twitter.

Ana Elizabeth García Vilchis compartió un video de cuando el periodista trabajaba en Televisa, donde asegura que Twitter no es un censo pues un trending topic no es la opinión de un país.

“No es una encuesta. Twitter no es un censo. En Twitter pesa más el que grita más, el repite más las cosas, pero si tu piensas que un trending topic es la opinión de un país, no le has entendido a la herramienta”

Carlos Loret de Mola