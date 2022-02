Twitter responde a AMLO: Todas las publicaciones pagadas tienen la leyenda “promocionado”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se utilizaron bots durante el Space en apoyo a Loret de Mola del 11 de febrero, por lo que Twitter respondió.

En entrevista para Así las cosas, Mónica Potes, directora de Comunicación de Twitter México y de mercados hispanohablantes aseguró que las publicaciones pagadas siempre tienen la leyenda “promocionado”.

El pasado 11 de febrero se realizó un Space en Twitter en el que participaron más de 64 mil personas y hasta el momento de esta redacción lleva más de 1,5 millones de reproducciones.

AMLO vs Loret de Mola: Te explicamos el conflicto que hoy escaló a otro nivel entre el presidente y el periodista

AMLO aplaudió la realización del evento que se viralizó con el hashtag #TodosSomosLoret y aseguró que le dio gusto que se llevara a cabo, pero aclaró que el lema hizo que se le cayera la cara de vergüenza.

El mandatario dijo que el evento en Twitter ayuda mucho al debate y se alegró de que “no fueron muchos” quienes participaron pues en México hay millones de habitantes y no fueron millones quienes fueron parte.

“Imagínense, se me cae la cara de pena, de vergüenza, afortunadamente no fueron muchos…No tengo elementos para confirmarlo pero como fue tendencia a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprado bots para las redes sociales”

