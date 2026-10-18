En un movimiento inesperado para el panorama político, el exfutbolista profesional Carlos “Gullit” Peña confirmó que buscará la alcaldía de León, Guanajuato, con Morena para las elecciones 2027.

El exmediocampista, quien fuera multicampeón con el equipo de León, llevó a cabo su inscripción al proceso interno de Morena para definir la coordinación municipal en dicha ciudad.

Carlos “Gullit” Peña busca con Morena regresarle a León lo conseguido como futbolista

Mediante una carta dirigida a Ramón Oliva Hernández, presidente del Consejo Estatal de Morena, “Gullit” Peña externó su deseo de retribuir a la ciudad de León por todo lo obtenido durante su trayectoria profesional.

En el escrito, el exdeportista admitió los desafíos apremiantes del municipio en rubros como seguridad, escasez de agua, transporte y desigualdad social.

Asimismo, “Gullit” Peña reconoció que ha tenido desaciertos en su vida personal, asegurando que le han brindado aprendizaje para colaborar activamente con el bienestar de la sociedad leonesa.

Su determinación añade un matiz medular a la contienda interna, donde también participan perfiles con experiencia política, entre ellos Bárbara Botello, Ántares Vázquez, David Martínez y Emmanuel Reyes.

Carlos “Gullit” Peña buscará la alcaldía de León, Guanajuato, con Morena (Redes)

Por su parte, Oliva Hernández confirmó la recepción de la solicitud, precisando que la inclusión del exfutbolista estará sujeta a los mecanismos ordinarios de evaluación del comité de Morena.

Aunque nació en Tamaulipas, “Gullit” Peña forjó un fuerte vínculo con León en su época con el equipo esmeralda, logrando el ascenso en 2012 y un bicampeonato en primera división.

No obstante, pese a sus buenos desoes, la dirigencia de Morena aclaró que este registro no constituye aún una candidatura formal, pues habrá de esperar a los resultados de las encuestas para oficializar una coordinación.