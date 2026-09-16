El senador Luis Donaldo Colosio Riojas fue captado aparentemente dormido durante el informe de gobierno del alcalde de Guadalupe, Héctor García, realizado este martes 15 de septiembre.

Colosio Riojas acudió como invitado al evento en el que Héctor García presentó los resultados al frente del municipio. Dado que estaba sentado en la mesa principal, se le observó claramente con los ojos cerrados.

Luis Donaldo Colosio Riojas es captado aparentemente dormido durante informe de Héctor García

A través de redes sociales, Luis Donaldo Colosio Riojas confirmó haber asistido al segundo informe de gobierno de Héctor García, cuyo trabajo, aseguró, se observa en las calles con más seguridad y más infraestructura.

Captan a Luis Donaldo Colosio Riojas dormido durante informe de Héctor García (Captura de pantalla)

Al evento también asistió el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Mariana Rodríguez, así como otros representantes de Movimiento Ciudadano, quienes se sentaron en un lugar reservado y a la vista de todos.

Videos del informe de Héctor García revelarían que Luis Donaldo Colosio Riojas se quedó dormido, pues fue captado con los ojos cerrados y la cabeza abajo, que ni siquiera se unió a la ronda de aplausos para el alcalde.

Captan a Luis Donaldo Colosio Riojas dormido durante informe de Héctor García (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que, durante su mensaje, Héctor García destacó las obras realizadas durante su segundo año de gobierno en materia de servicios públicos, seguridad, infraestructura y programas sociales.