Camila Martínez desmintió los señalamientos en su contra por un supuesto pasado ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Lo anterior, luego de que Pedro Salmerón, escritor y fundador de Morena, acusara a Martínez de ser parte de la campaña presidencial de Armando Ríos Piter en 2018, quien terminó por apoyar al priista José Antonio Meade.

Camila Martínez rechaza vínculos con el PRI en 2018; reitera apoyo incondicional a Morena

Las diferencias comenzaron cuando el historiador Pedro Salmerón acusó a la dirigencia nacional de Morena de proteger a perfiles procedentes del PRI y del PAN, llegando los señalamientos hasta Camila Martínez.

Por ello, ante la intención de atribuirle su apoyo al entonces candidato presidencial José Antonio Meade, la funcionaria rechazó tales aseveraciones y sostuvo que su trayectoria siempre ha estado con Morena.

Además, calificó la postura del académico como un grave desacierto ético y lo acusó formalmente de promover un esquema de extorsión contra el propio partido.

Camila Martínez rechaza vínculos con el PRI en 2018; reitera apoyo incondicional a Morena (Especial)

Para refutar las versiones sobre su presunta labor junto al independiente Armando Ríos Piter a sus 20 años, Martínez compartió registros digitales de 2018 que la muestran en el cierre electoral de AMLO.

Asimismo, una foto con su boleta marcada por AMLO y Claudia Sheinbaum, con la que Martínez ratificó su absoluto respaldo al proyecto colectivo e instó a no desinformar a la militancia.