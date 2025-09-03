Miles de estudiantes regresaron a clases el pasado lunes 1 de septiembre, por lo que te decimos las becas disponibles para niñas y niños que estudian en primarias de la SEP; te damos todos los detalles.

Tal como lo indica el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este lunes iniciaron las clases y, con estas, el registro de algunas becas para estudiantes de primaria.

Si tienes hijos o algún familiar que se encuentre cursando la educación primaria en México, puedes solicitar alguno de los programas sociales ofrecidos para este nivel; esta es la lista completa y los requisitos.

Regreso a clases (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Lista completa de becas para estudiantes de primaria en México

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) pone a disposición dos becas para estudiantes que se encuentren cursando la primaria en una escuela pública y el registro es muy fácil de realizar.

A continuación te decimos cuáles son las becas para estudiantes de primaria en México:

Mi Beca para Empezar Beca Leona Vicario

Requisitos para Mi Beca para Empezar para estudiantes de primaria en México

El principal requisito para el programa Mi Beca Para Empezar es estudiar en una escuela primaria pública en la CDMX y realizar la inscripción a través de la cuenta Llave CDMX.

Al ingresar a la Llave CDMX debes ir al apartado de registrar a nuevo estudiantes de primaria al programa Mi Beca Para Empezar y solicitarán los siguientes documentos:

Identificación oficial de la madre, padre o tutor

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses

CURP del estudiante

De acuerdo con la información, el registro a Mi Beca para Empezar estará abierto del 1 al 30 de septiembre y posteriormente, se dará a conocer cuándo entregarán las tarjetas para recibir el apoyo de 650 pesos al mes.

Mi Beca para Empezar (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Requisitos de la Beca Leona Vicario para estudiantes de primaria en México

La Beca Leona Vicario es un apoyo económico dirigido a estudiantes de escuelas públicas, entre ellas primarias, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre y cuando la familia no perciba más de 4 mil 763.69 pesos al mes.

Sin embargo, la convocatoria de este apoyo concluyó el pasado 29 de agosto, por lo que es necesario estar atento a los canales oficiales de información para cuando se abra nuevamente el registro.

Iniciará registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria en México

Uno de los propósitos del gobierno federal es que la Beca Rita Cetina sea un apoyo universal para los estudiantes de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria; aunque hasta ahora solo está disponible para secundaria.

Recientemente se informó que comenzará el registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, según los reportes, este iniciará el próximo 15 de septiembre y se realizará desde la Llave MX.