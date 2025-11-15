Beatriz Paredes Rangel fue homenajeada con la Medalla “Manuel Aguilera Gómez”, un reconocimiento entregado por egresados de la UNAM y miembros de la agrupación que lleva el mismo nombre, como una distinción a su larga carrera en la vida pública y su aportación al desarrollo político del país.

El evento fue organizado por el ex legislador Florentino Castro López, representante del grupo “Manuel Aguilera Gómez”. La ceremonia contó con la presencia del alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, quien asistió como invitado especial.

Rinden homenaje a Manuel Aguilera Gómez

Durante el evento, se recordó a Manuel Aguilera Gómez como un servidor público comprometido, progresista y con una visión que dejó huella en la historia política del país. Esta presea busca reconocer a quienes han contribuido al fortalecimiento de las instituciones y la vida democrática.

Reconocen a Beatriz Paredes como una de las mentes estratégicas más relevantes de México (Cortesía )

Por su parte, Paredes Rangel agradeció el galardón y destacó la labor de economistas y académicos mexicanos que han sido clave en la construcción de políticas públicas y en el análisis del desarrollo nacional.

Mientras que el alcalde Giovani Gutiérrez subrayó el liderazgo, el temple y la capacidad estratégica de Beatriz Paredes, a quien reconoció como una figura clave en la política mexicana contemporánea.

Asimismo, resaltó su calidad humana, inteligencia natural y su capacidad para dialogar sobre temas culturales, históricos, políticos y diplomáticos.

Finalmente, se destacó la amplia trayectoria de la ex gobernadora, ex legisladora y diplomática. Gutiérrez Aguilar enfatizó que Paredes ha construido una carrera guiada por valores, compromiso público y una visión profunda sobre los retos del país.