El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el nuevo modelo de la credencial para votar, una actualización que integra otro diseño, elementos de inclusión y 25 medidas de seguridad.

A simple vista, destaca que la nueva credencial tendrá una pequeña muesca, un elemento táctil que facilita su identificación a las personas con discapacidad visual.

Además, también destacan nuevos elementos, tales como:

Ahora incluirá identidad de género

Autoidentificación Indígena / Afromexicana

Tecnología QR de Alta Densidad

Así luce la nueva credencial para votar del INE (Especial)

Así luce la nueva credencial para votar del INE (Especial)

¿Cuáles son las 25 medidas de seguridad de la nueva credencial INE?

La página oficial del INE destaca que son 17 elementos de seguridad visibles en el anverso de la credencial para votar:

Microtexto: Es posible leerlo a través de un lente de aumento o cuentahilos de al menos 10X Siglas INE: En el fondo de seguridad encontramos las siglas INE con tamaño y orientación variable Microtexto variable: Se imprime microtextos con información que corresponde a la persona titular Microtexto modulado: Se imprime microtextos con información que corresponde a la persona titular Línea Guilloche: Se generan líneas finas entrelazadas que forman patrones Guilloche que se caracterizan por su difícil reproducción Efecto de realce: Líneas finas que contienen una modulación que simulan en realce la boleta electoral entrando a la urna Impresión arcoíris: En el fondo de seguridad encontramos las siglas INE con tamaño y orientación variable Patrón debilitado; El área destinada a la impresión de fotografía se fusiona con el fondo al debilitar la impresión de líneas Elemento táctil: Elemento perceptible en relieve que contiene las siglas del INE y la boleta electoral entrando a la urna Muesca: Muesca táctil que permite conocer si se trata de la Credencial para Votar. Efecto moiré: Imagen por contraste a través de puntos diminutos, cuyo tamaño hace imposible su reproducción Fotografía fantasma: La fotografía se reproduce en menor tamaño e intensidad usando microtextos con un patrón variable Imagen latente: Composición de líneas con un contraste sutil que visualmente muestra una imagen Imágenes en color: Impresión en alta resolución usando punto estocástico, el cual reproduce detalles más finos Patrones especiales: Geometría intrincada formada por líneas finas, microtexto y logotipos Tinta fotocromática: Mapa de la República Mexicana impreso con tinta fotocromática, se activa al ser expuesta a luz UV DOVID: Efectos ópticos y visuales a simple vista, con permutación de color a 90°, efectos 3D, microtexto y nanotexto

En tanto, los 12 elementos de seguridad visibles en el reverso, son: