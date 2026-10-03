El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el nuevo modelo de la credencial para votar, una actualización que integra otro diseño, elementos de inclusión y 25 medidas de seguridad.
A simple vista, destaca que la nueva credencial tendrá una pequeña muesca, un elemento táctil que facilita su identificación a las personas con discapacidad visual.
Además, también destacan nuevos elementos, tales como:
- Ahora incluirá identidad de género
- Autoidentificación Indígena / Afromexicana
- Tecnología QR de Alta Densidad
¿Cuáles son las 25 medidas de seguridad de la nueva credencial INE?
La página oficial del INE destaca que son 17 elementos de seguridad visibles en el anverso de la credencial para votar:
- Microtexto: Es posible leerlo a través de un lente de aumento o cuentahilos de al menos 10X
- Siglas INE: En el fondo de seguridad encontramos las siglas INE con tamaño y orientación variable
- Microtexto variable: Se imprime microtextos con información que corresponde a la persona titular
- Microtexto modulado: Se imprime microtextos con información que corresponde a la persona titular
- Línea Guilloche: Se generan líneas finas entrelazadas que forman patrones Guilloche que se caracterizan por su difícil reproducción
- Efecto de realce: Líneas finas que contienen una modulación que simulan en realce la boleta electoral entrando a la urna
- Impresión arcoíris: En el fondo de seguridad encontramos las siglas INE con tamaño y orientación variable
- Patrón debilitado; El área destinada a la impresión de fotografía se fusiona con el fondo al debilitar la impresión de líneas
- Elemento táctil: Elemento perceptible en relieve que contiene las siglas del INE y la boleta electoral entrando a la urna
- Muesca: Muesca táctil que permite conocer si se trata de la Credencial para Votar.
- Efecto moiré: Imagen por contraste a través de puntos diminutos, cuyo tamaño hace imposible su reproducción
- Fotografía fantasma: La fotografía se reproduce en menor tamaño e intensidad usando microtextos con un patrón variable
- Imagen latente: Composición de líneas con un contraste sutil que visualmente muestra una imagen
- Imágenes en color: Impresión en alta resolución usando punto estocástico, el cual reproduce detalles más finos
- Patrones especiales: Geometría intrincada formada por líneas finas, microtexto y logotipos
- Tinta fotocromática: Mapa de la República Mexicana impreso con tinta fotocromática, se activa al ser expuesta a luz UV
- DOVID: Efectos ópticos y visuales a simple vista, con permutación de color a 90°, efectos 3D, microtexto y nanotexto
En tanto, los 12 elementos de seguridad visibles en el reverso, son:
- Tinta termocromática: Logotipo INE impreso con tinta termocromática que reacciona a la temperatura por fricción
- Código de barras: 128 Código de barras con información determinada por el Instituto
- 20. Códigos QR: Códigos de alta densidad cuya lectura requiere la App Valida INE‑QR y un tercer código para servicios institucionales
- 21. Fotografía a color: Reproducción de la fotografía principal a color en menor tamaño
- 22. Imagen latente: Modulación de líneas y variación de espesor que genera un contraste que muestra una imagen
- Impresión arcoíris: Fusión controlada de colores semejantes que simulan el efecto de un arcoíris
- Microtexto positivo y negativo: Microtextos positivos y negativos impresos en Offset de alta resolución
- Microtexto variable: Microtexto con información de la persona titular, legible con lente de aumento o cuentahilos de 10X
- Zona de lectura mecánica: Sección con letras y números aparentemente aleatorios usada para verificación automatizada
- Siglas INE: Siglas INE con tamaño y orientación variable combinadas con microtexto modulado
- Escudos de entidades federativas: Relieve de finas líneas donde se ubican los escudos de las entidades federativas
- Fotografía impresa con tinta UV: Fotografía que reacciona en color rojo al exponerse a luz UV