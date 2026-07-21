En el marco de la temporada vacacional de verano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha emitido una alerta a la ciudadanía sobre dos nuevas modalidades de fraude.

Estas nuevas modalidades de fraude reconocidas por la SSC han sido identificadas como “La Patrona” y “Falso Repartidor”, por lo que piden a la población tomar sus precauciones.

Vacaciones (Especial)

¿Cómo son las nuevas modalidades de fraude identificadas por la SSC?

La SSC ha detallado dos métodos principales utilizados por la delincuencia organizada, para cometer fraudes en CDMX durante la temporada vacacional.

El primero, conocido por la SSC como la estafa de “La Patrona”, consiste en llamadas o mensajes donde los agresores suplantan la identidad de jefes, familiares o dueños de un inmueble.

Mediante la simulación de una emergencia, presionan a las víctimas para que entreguen dinero, objetos de valor o información confidencial.

Por otro lado, la modalidad del “Falso Repartidor” se utiliza para el robo a casa habitación, pues delincuentes fingen realizar una entrega.

Si al tocar la puerta no obtienen respuesta, asumen que la vivienda está desocupada e intentan ingresar de manera ilícita para sustraer pertenencias.

Recomendaciones de la SSC para evitar fraudes en vacaciones

Para evitar ser víctima de estos delitos, la SSC sugiere no compartir planes de viaje, rutinas o información personal en redes sociales ni a personas que no sean de confianza.

Además la SSC pide activar filtros antispam e identificadores de llamadas en los teléfonos móviles, además de establecer códigos o palabras de seguridad para verificar situaciones extraordinarias.

Si no se va salir de casa en estos días, se recomienda no abrir la puerta a repartidores no solicitados, verificar su identidad y hacer notar la presencia de habitantes para disuadir intentos de robo.

Finalmente piden a la población a reportar cualquier llamada sospechosa de inmediato a través de la aplicación “Mi Policía”.

Así como en en las cuentas de redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, o directamente al número telefónico 555 208 9898.