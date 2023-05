¿Qué está pasando entre el equipo de Natación y Ana Gabriela Guevara? ¿Cómo empezó el borlote y por qué cada vez se hace más grande? La situación podría estar lejos de resolverse.

Desde hace unos días, el equipo de Natación y Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se han vuelto viral y han acaparado los titulares deportivos.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió a regañar a Ana Gabriela Guevara por hacer “el caldo gordo” con sus declaraciones, pero ¿por qué?

Así empezó el borlote de Ana Gabriela Guevara con el equipo de Natación

Pese a que la situación de momento sólo abarca a Ana Gabriela Guevara y al equipo de Natación que fue a competir recientemente a Egipto, el problema incluye a todos los deportes acuáticos que se practican de manera profesional en el país.

Esto surgió por problemas políticos con la Federación Mexicana de Natación (FMN), que era presidida por Kiril Todorov, quien está acusado de desvío de recursos.

Además de que en 2021 cambió estatutos dentro de la FMN para poder reelegirse como su directivo, ocasionando que se creara una Comité Estabilizador por parte de la antigua Federación Internacional de Natación (FINA), misma que lo desconoció.

Sin embargo, la Conade, o mejor dicho, Ana Gabriela Guevara desconoció al “ilegal” Comité Estabilizador, razón que valió para que Kiril Todorov emprendiera acciones legales en contra de la FINA, juicio en el que intercedió el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) .

El 31 de mayo de 2023, el TAS falló en contra de Kiril Todorov, reconociendo no solamente la Comité Estabilizador y la decisión de la FINA, también decretando que Kiril Todorov ya no era directivo de la FMN.

Cabe destacar que pese a todo lo decidido por organismos internacionales, Ana Gabriela Guevara siguió apoyando a Kiril Todorov y desconociendo a organismos internacionales, incluso defendiendo que el ex directivo estaba en su derecho de apelación.

Kiril Todorov (Photographer:Alejandro Valencia Salgado / ALEJANDRO VALENCIA)

Amenazas de Ana Gabriela Guevara hacia deportistas acuáticos, incluido el equipo de Natación

Antes de que el TAS emitiera su fallo, pero todavía en medio del proceso legal, se filtraron unos audios en enero de 2023, en los cuales Ana Gabriela Guevara señala que todos los deportistas que estén alineados a la FMN no recibirán becas , salarios o cualquier otro apoyo económico.

“Mientras esto no se solucione” indicó, sin embargo, Ana Gabriela Guevara también señaló que se debía presionar al Comité Estabilizador para desaparecerlo y culpó la “violenta” decisión de la FINA, “porque se ha venido a meter donde no le toca”.

Días después, fue la propia Ana Gabriela Guevara quien confirmó la existencia de esos audios, sin embargo, señaló que la falta de apoyos económicos se debía al proceso legal que emprendió Kiril Todorov.

Como señalamiento, Nuria Diosdado declaró recientemente que fue por diciembre que la Conade dejó de apoyarlas económicamente .

Venta de trajes de baño llevó al equipo de Natación a Egipto, aunque no de esa manera

Dado que efectivamente Ana Gabriela Guevara quitó los apoyos económicos a los deportistas acuáticos, el equipo de Natación tuvo que comenzar a vender trajes de baño para ir al Mundial de Natación Artística en Egipto.

Esto lo anunció la capitana del equipo de Natación, Nuria Diosdado, en abril de 2023, mediante sus redes sociales, para costear su viaje a Soma Bay, en Egipto.

En colaboración con la marca Safetti México , vendían dos modelos de trajes de baño, con imágenes de una mariposa monarca (acorde al tema de su rutina), con un costo de mil 250 pesos, que colaboraría (un porcentaje por lo menos) a llevarlas a Egipto.

Fue de esta manera que lograron contactar con Arturo Elías Ayub, conocido empresario y yerno del millonario Carlos Slim.

De acuerdo con lo narrado por Nuria Diosdado, primero le ofrecieron unos trajes de baño, sin embargo, después de días de pláticas, consiguieron que Telmex patrocinara el viaje completo, para todo el equipo.

Esto fue informado primero por Pamela Sobrino, hermana de Jessica Sobrino, quien fue al mundial y que también es deportista.

Describió que era demasiado doloroso ver a su hermana llorar después de regresar de los entrenamientos, antes de que consiguieran que Arturo Elías Ayub y Carlos Slim pagaran el viaje, ya que no tenían la certeza de que pudieran acudir.

Hoy se acaba la preventa de Abril de nuestro traje de baño ❤️

Si quieren comprar el suyo vayan a https://t.co/C8GYcWRlZn

Encontrarán tallas desde la XXS-6XL

(Yo soy talla M para que se den una idea) Gracias por volar con nosotr@s 🦋 pic.twitter.com/dMG3t1fPaN — Nuria Diosdado (@NuriaDiosdado) April 15, 2023

Mundial de Natación Artística en Egipto: Equipo de Natación ganó tres oros

Gracias a su esfuerzo, el equipo de natación ganó tres medallas de oro y un bronce en el Mundial de Natación Artística en Egipto.

El 13 de mayo, en la modalidad equipo técnico, el equipo de Natación quedó en primer lugar con 270.1584 puntos, dejando en segundo a Italia, y en el tercer puesto a Francia.

Dos días después (el 15 de mayo) en la categoría de Dueto libre, Nuria Diosdado y Joana Jiménez obtuvieron un segundo oro.

Y finalmente, su tercer oro llegó con la modalidad Acrobática, ese mismo 15 de mayo; más tarde también sumaron un bronce en Dueto libre mixto, protagonizado por Itzamary González y Diego Villalobos.

El equipo de Natación que fue al Mundial de Natación Artística está conformado por:

Nuria Diosdado

Joana Jiménez

Regina Alférez

Jessica Sobrino

Glenda Inzunza

Samanta Rodríguez

Daniela Estrada

Pamela Toscano

Itzamary González

Fernanda Arellano

#MéxicoEsCampeón: Gran actuación del conjunto mexicano 🇲🇽 de natación artística en la Copa del Mundo en Egipto, donde obtuvo medalla de oro en modalidad equipo técnico.



México 270.1584 🥇

Italia 268.8417 🥈

Francia 253.5312 🥉 pic.twitter.com/J1k4yGh5o3 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) May 13, 2023

AMLO felicita al equipo de Natación por triunfo en Egipto; señala que el gobierno las ayudó

El 13 de mayo, la cuenta oficial de Twitter del Gobierno de México expresó sus felicitaciones al equipo de Natación por su primer medalla , sin embargo, deportistas como Pamela Sobrino, lo tomaron como si fuera una burla, ya que en ningún momento hicieron nada por ellas.

Durante la conferencia mañanera del 15 de mayo, AMLO respondió a esta acusación, destacando que 6 de las competidoras pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que reciben sueldo, viáticos y apoyo.

De oro fue la histórica participación de la selección mexicana de natación artística en la copa del mundo de la especialidad en Egipto.



Nuestras atletas se alzaron con el primer lugar, por delante de las selecciones de Italia y Francia. ¡Enhorabuena! — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 14, 2023

En entrevista, Pamela Sobrino señaló que sí, reciben un sueldo pero como él mismo lo dijo, sólo 6 de ellas, aunque rechazó la existencia de viáticos o apoyos para el viaje a Egipto .

Incluyó que ninguna ha visto apoyo de parte de Conade y que el salario de la Sedena solamente sirve para 6 de ellas, excluyendo a las entrenadoras y a las otras 4 competidoras.

Pamela Sobrino declaró que el presidente probablemente se haya confundido o no le han informado, porque en realidad el gobierno no ayudó a que ese viaje a Egipto se hiciera realidad.

“Slim pagó todo el viaje. Y que le quede claro a López Obrador y que le quede claro a Ana Guevara y que le quede claro a Kiril Todorov y que le quede claro a todos: Carlos Slim y Arturo Elías pagaron el viaje completo. Ni el gobierno ni la Conade pusieron un solo peso para que ellas estuvieran en ese viaje” Pamela Sobrino

🚨¡ORO para México🇲🇽!



Con una puntuación de 270.1584 la Selección Mexicana de Natación Artística se cuelga la presea DORADA🥇 en la prueba de equipo técnico



Resultado HISTÓRICO 🤌🏻 en la Copa del Mundo🌍 en Egipto🇪🇬



Gracias chavas por su dedicación y esfuerzo y por la Telmex… pic.twitter.com/DDUuIKWWRX — Arturo Elias Ayub (@arturoelias) May 13, 2023

Ana Gabriela Guevara arremete contra el equipo de Natación

Debido a la falta de apoyo de parte de la Conade hacia el equipo de Natación, la titular de la comisión, Ana Gabriela Guevara arremetió en su contra.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Ana Gabriela Guevara declaró que “esto es tirarse al piso y hacerse víctimas sólo para llamar la atención” .

También aseguró que mienten, ya que sí se les ha dado apoyo, sólo que están “sedientas”, ya que, de acuerdo con Ana Gabriela Guevara, Nuria Diosdado recibe apoyo de la Sedena, del gobierno de Jalisco y de la Conade.

Sin embargo, en otra entrevista con W Deportes, incluyó, que por ella pueden vender calzones, pero no se les dará nada ya que ellas son unas “deudoras”, porque se les entregaron 40 millones de pesos que no justificaron.

Por lo mismo, no se les daría más dinero aunque no entregó ningún documento que respaldara lo que estaba diciendo , solamente indicó que no compitieron durante todo 2022, por lo que a nadie le pagan si no va a trabajar.

De igual manera, minimizó el éxito que el equipo de Natación tuvo en el mundial en Egipto, declarando que hay otros deportes como el tiro con arco que no obtiene la atención que debería.

Y volvió a culpar al proceso legal que mantiene la Federación Mexicana de Natación con el Comité Estabilizador, ya que debido a su existencia, “no se puede otorgar el recurso” .

Así de lamentable son las palabras de Ana Gabriela Guevara @AnaGGuevara al igual que su paso por la @CONADE

🔊 entrevista para : @elwesomx



"POR MI QUE VENDAN CALZONES, SON MENTIROSAS Y DEBEN 40 MILLONES DE PESOS" 🙄 pic.twitter.com/GxTHqFt2IV — Greg Calvillo (@Greg_Calvillo) May 18, 2023

Romme Pacheco sale en defensa del equipo de Natación; AMLO regaña a Ana Gabriela Guevara

El clavadista mexicano Rommel Pacheco, salió en defensa del equipo de Natación, resaltando su logro pese a todo lo que tuvieron que hacer para llegar a Egipto.

Sin embargo rememoró que la corrupción ha afectado a los deportistas de México, quienes se han quedado en repetidas ocasiones sin apoyo, por lo que varios han tenido que alejarse de su país, representando incluso a otras naciones.

Además, AMLO expresó durante la conferencia mañanera de hoy (18 de mayo) que Ana Gabriela Guevara dio el “caldo gordo” por sus anteriores declaraciones y hacer de esto todo un borlote.

Pese a la recomendación hacia la ex atleta, añadió que estuvo mal que el equipo de Natación no hubiera contado con el apoyo , aunque no se les hubiera negado si se hubieran acercado a su gobierno.