Quién es Nuria Diosdado, la jalisciense con 2 juegos olímpicos en su historial

Nuria Diosdado es una gran figura de la natación artística, que representa a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y aquí te platicamos quién es.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 son los terceros para Nuria Diosdado, quien dice que antes de entrar en competencia siempre aspira a tener el mejor desempeño de su vida.

¿Quién es Nuria Diosdado?

Aquí te dejamos algunos datos importantes sobre la vida y desempeño en la natación de Nuria Diosdado:

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 22 de agosto de 1990.

Es licenciada en Administración de Negocios.

Maestra en Mercadotecnia Integral.

Actualmente, estudia su segunda maestría en Consultoría en Imagen Pública.

Es deportista en Nado Sincronizado.

A los 11 años, conformó por primera vez una selección nacional infantil.

A los 15 años fue llamada para la Selección Nacional Mayor de Natación Artística.

Fue subcampeona de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Campeona centroamericana de Barranquilla 2018.

En toda su carrera deportiva ha ganado 9 medallas de oro, una de plata y una de bronce en Series Mundiales.

Tiene una medalla de bronce en Copa del Mundo.

Tiene 15 años en la Selección Nacional.

Es la mayor exponente mexicana en la historia de la natación artística en México.

Se encuentra en entre las 10 mejores del mundo.

Es la primera atleta de su disciplina en participar en sus terceros Juegos Olímpicos.

De niña, Nuria Diosdado quería ser astronauta

Nuria Diosdado es una de las deportistas que representa a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Entre los datos curiosos que la nadadora ha revelado es que de niña quería ser astronauta e incluso, dice que puede ser parecido a su vida abajo del agua.

Nuria Diosdado contó a El País que el ser astronauta es parecido a ser nadadora “por el hecho de que es un espacio tuyo, en el que puedes flotar y moverte sin limitación”.

La nadadora se define como “soñadora”, que le gusta hacer las cosas a su manera y no le gusta que le pongan restricciones... “No me gusta que me digan ‘hasta aquí’”.

Nuria Diosdado competirá en sus terceros Juegos Olímpicos tras de participar en:

Londres 2012

Rio de Janeiro 2016

Cabe destacar que en la última edición, Nuria Diosdado logró su mejor resultado con el lugar 11.

¿Cuándo competirá Nuria Diosdado en los Juegos Olímpicos de Tokio?

Nuria Diosdado y Joana Betzabé Jiménez ( Joana Betzabé Jiménez)

Nuria Diosdado participará en sus terceros Juegos Olímpicos. Ya viajó a Japón, donde se prepara para representar a México en Tokio 2020.

Sobre cuándo competirá Nuria Diosdado junto con Joana Betzabé Jiménez, aquí te compartimos sus horarios para que estés al pendiente:

El 2 de agosto en dueto libre a las 5:30 horas, tiempo de México (19:30 hora de Japón).

El 3 de agosto en dueto técnico a las 5:30 horas, tiempo de México (19:30 hora de Japón).

El 4 de agosto en Final a las 5:30 horas, tiempo de México ((19:30 hora de Japón).

Cabe destacar que pasan los mejores 12 duetos.