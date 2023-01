Ana Gabriela Guevara volvió a estar en el ojo del huracán, ahora porque salieron a la luz unos audios en donde amenza a atletas de disciplinas acuáticas.

Y es que, las polémicas no acaban para la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara pues la revista Proceso dio a conocer que Guevara y el expresidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov amenzan a deportistas mexicanos.

Ambos tratan de chantajear a los atletas para que presionen a las autoridades y aboguen por Todorov y ayuden a que desaparezca el Comité Estabilizador pues de lo contrario les retirarán las becas y los apoyos.

“Si seguimos adelante, la Conade se va a volver rehén del Comité Estabilizador. Llegó el momento de hacer un alto y ustedes quedan en medio … Vamos a tener que congelar becas, salarios y se cancela todo evento mientras esto no se solucione”, se escucha en los audios.

Ana Gabriela Guevara pide apoyo para Kiril Todorov

Asimismo, Ana Gabriela Guevara les pide levantar la voz para que Kiril Todorov se quede al mando de nueva cuenta.

“Sé que hay trabajo, sueños, pero hay externos a esta célula de trabajo que han querido boicotear un camino de muchos años de ustedes … La FINA ha sido irrespetuosa, ha sido violenta porque se ha venido a meter donde no le toca y a decidir donde no le toca decidir”, mencionó.

Atletas critican a Kiril Todorov

Sin embargo, Nuria Dosdado capitana del equipo de nado sincronizado, se pronunció al respecto y en los audios se escucha que reclama a Kiril Todorov no saber nada de él durante 3 años.

“Teníamos tres años sin verte, Kiril. Se nos está dejando a nosotros los atletas como ‘vayan, aboguen’, cuando tú tampoco has estado con nosotros… Hace tres años que no te veía, hace tres años que no sé de ti… Si tú dices ‘hagamos equipo’, pues tú hubieras empezado, tú eres el líder de esta Federación”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok