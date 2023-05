Ana Guevara, presidenta de la CONADE, no suele quedarse callada ante los problemas que la involucran, así que explotó contra las nadadoras que denunciaron falta de apoyo económico, las llamó mentirosas y que deben 40 millones.

Más allá del logro deportivo que tuvieron las nadadoras Joana Jiménez y Nuria Diosdado, campeonas mundiales, Ana Guevara aseguró que las sirenas “mienten”.

Calificativo que aplicó en relación a la queja de las nadadoras por no recibir apoyo de la CONADE para viajar al Mundial de su especialidad, y argumentó diciendo que las chicas deben 40 millones de pesos que no han justificado .

Ana Gabriela Guevara (Gobierno de México)

Minimiza Ana Guevara lo que hicieron nadadoras para conseguir recursos: “Por mí que vendan calzones”, dice

Ana Guevara detalló que han sido dos ejercicios en los que el equipo de natación no ha justificado el dinero que que han recibido por parte de la CONADE.

“Por mí, que vendan calzones, pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado”, lanzó Ana Guevara en entrevista con W Deportes.

Una de las nadadoras señaladas es Nuria Diosdado, quien declaró en la misma emisora que sólo 6 de las 12 chicas son parte de la SEDENA y que con lo que perciben no se puede costear un Mundial, y ante eso Guevara también opinó.

“Tienen recursos de la Sedena, la Semar, CONADE, es doloso y parece que no se les ha otorgado nada y quieren sacar raja de una situación que no es. No compitieron durante todo 2022 , ¿A ti te pagarían por no ir a trabajar? La ley no tiene sentimientos”, asentenció.

Dice Ana Guevara que no es su problema el conflicto que hay en la Federación de Natación

Ana Guevara reveló que los problemas de la Federación de Natación no le competen, aunque reconoció que toda esta polémica ha afectado a los atletas, incluidas las nadadoras.

“La Federación de deportes acuáticos está bajo un proceso legal y detrás de ello nació un Comité Estabilizador que no es legal bajo el cual no se puede otorgar el recurso. No tengo la culpa que tenga tanta irregularidad y lamentablemente perjudiquen a los atletas”, argumentó.

Y Ana Guevara remató: “Son mentirosas porque son 40 millones invertidos , tienen entrenadores, comen, duermen, se les apoyó en todo. Además, se han atrevido a levantar la voz al Presidente de la República , las integrantes del equipo de nado artístico mienten”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok