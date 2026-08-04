En conferencia, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó la versión de que Jaime Bonilla sea un informante del FBI como se ha rumorado.

Ariadna Montiel dijo que solo son “señalamientos” por lo que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no actuará, al menos que sean argumentos con validación legal.

Ariadna Montiel minimiza señalamientos a Jaime Bonilla como informante del FBI

La estancia que Jaime Bonilla estuvo en Estados Unidos, ha sido traducida por algunas fuentes como la colaboración que el exgobernador tiene con el FBI.

Además, a esto se le suma que confirmó tener la ciudadanía de México y Estados Unidos. Sin embargo, Ariadna Montiel ya rechazó los rumores sobre el vínculo con el FBI.

Aunque anteriormente Jaime Bonilla fue militante de Morena y en la actualidad es el representante del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, siguen existiendo lazos con el partido de la Cuarta Transformación.

Ante ello, Ariadna Montiel fue cuestionada en la conferencia de hoy 4 de agosto de 2026, sobre los rumores que señalan que Jaime Bonilla es informante del FBI, situación que ella rechazó.

A su perspectiva los dichos contra el exgobernador de Baja California “son solo señalamientos”, argumentando que por ello no actuarán contra estos.

“Son eso, señalamientos y nosotros no vamos a actuar bajo solamente el señalamiento de alguien, pero son eso, señalamientos”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

Por otra parte, Montiel dijo que no había escuchado la versión que vincula a Jaime Bonilla con el FBI.

Asimismo, la dirigente de Morena apuntó que como ahora Jaime Bonilla es del PT, solo hace un “llamado a la unidad”, por la diferencia de opiniones que tiene con Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.