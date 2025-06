El presidente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, reaccionó a la entrevista de Andrés Manuel López Beltrán en el podcast ‘La Moreniza’, encabezado por Luisa María Alcalde, líder nacional del partido Morena.

A través de su cuenta de X, Alito Moreno se burló de que Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, haya pedido que no le llamaran por el diminutivo ‘Andy’ por considerar que demerita el valor del nombre y le arrebata “el legado de su padre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la entrevista, López Beltrán, de 39 años de edad, confesó que su más grande orgullo es llamarse como “el mejor presidente que ha tenido este país” y el ser llamado ‘Andy’ dijo “es demeritar eso, quitarme ese legado, quitarme ese nombre”.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena e hijo de AMLO (Especial)

Alito Moreno tunde a Andrés Manuel López Beltrán por pedir no ser llamado ‘Andy’

Alito Moreno pidió a Andrés Manuel López Beltrán no “creerse el importante” al pedir no ser nombrado ‘Andy’.

El presidente nacional del PRI arremetió contra Andrés Manuel López Beltrán y aseguró que es “un junior sin calle, sin historia, sin respeto“.

Así como que, en su opinión, nadie lo sigue por lo que es, sino por el apellido “que usas como escudo y herencia”.

“Andy, Andy, Andy. No te creas el importante. Eres un junior sin calle, sin historia, sin respeto. Nadie te sigue por lo que eres, solo por el apellido que usas como escudo y herencia” Alito Moreno

Alito Moreno a Andrés Manuel López Beltrán: “Eres un cero a la izquierda con cargo”

En su mensaje, Alito Moreno no escatimó en críticas ni ofensas contra Andrés Manuel López Beltrán, quien actualmente es considerado una de las figuras importantes del partido fundado por su padre.

El político campechano retomó los señalamientos contra López Beltrán por su supuesto fracaso al ‘operar’ en las pasadas elecciones en Durango, donde Morena perdió en la capital y en Lerdo.

“Y para colmo, saliste peor que tu papá. Tú ni con todo el poder, ni con todo el dinero, ni con todo el aparato que te pusieron, logras operar nada. Eres un cero a la izquierda con cargo” Alito Moreno

“No entiendes al país, no das la cara, no tienes con qué pararte frente al pueblo. No inspiras nada. Aquí no se juega a la política, aquí se lucha, se trabaja y se da la cara. Y tú no tienes ni con qué empezar”, agregó el priista en su mensaje.