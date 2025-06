Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, señaló que los medios de comunicación exageraron y magnificaron las declaraciones de Andrés Manuel López Beltrán sobre su solicitud para dejar de llamarlo "Andy" en el marco de las pasadas elecciones México 2025.

Al presentar las impugnaciones a 18 municipios de Durango y Veracruz, Luisa Alcalde dijo que el objetivo del podcast La Moreniza en el que se vertió esa declaración era exhibir las irregularidades derivadas de las elecciones Durango 2025.

Luisa Alcalde le dio la razón al secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, pues dijo que se le intentó perjudicar desestimando su planteamiento de que tratan de minimizar su trabajo al llamarlo Andy .

“Los medios de comunicación que retoman cosas que no tienen ni hubiesen tenido ningún interés nacional, cuando en realidad la denuncia en ese podcast tenia que ver con presentar las incidencias que se detectaron en el caso de Durango… no es casualidad que los medios de comunicación no retoman todas estas incidencias y retoman mensajes que lo que tratan de hacer es perjudicar en todo caso al secretario de Organización en un planteamiento que era sencillo donde él plantea: me dicen así porque tratan de minimizar. Los medios magnifican esta circunstancia…"

Luisa María Alcalde. Dirigente Nacional de Morena