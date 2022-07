El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), no participó de manera activa en la detención de Rafael Caro Quintero.

De acuerdo con el presidente de México, se había hecho la solicitud de información a la agencia de Estados Unidos, pero no se compartió; sin embargo, fue la Marina quien logró la ubicación y posterior captura de Rafael Caro Quintero.

A pesar de que la DEA afirmó haber participado en la captura de Rafael Caro Quintero del 15 de julio de 2022, AMLO confirmó lo dicho por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre su no participación en la aprehensión .

¿Se cae el caso García Luna en EU? No importa, la detención de Caro Quintero lo compensaría

En la conferencia mañanera de hoy 18 de julio, AMLO afirmó que la detención del personaje más buscado por Estados Unidos, se dio por la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de la Marina y mucho trabajo de inteligencia.

“ La Marina actuó en apoyo de la Fiscalía para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión. Desde luego esto implicó un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas humanas y fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marina”

AMLO aseguró que la DEA no participó de manera activa en la detención de Rafael Caro Quintero en Choix, Sinaloa, tal como lo aseguraron en un comunicado.

Aclaró que sí se pidió información a la agencia estadounidenses pero no respondió; asimismo, aseveró que todo el trabajo de inteligencia que se llevó a cabo fue por la FGR y la Marina .

“En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de los Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa…No, No, no, (dio información la DEA para la captura) y mucho menos (enviaron) elementos”

AMLO