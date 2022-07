Durante la conferencia mañanera de hoy lunes 18 de julio, AMLO afirmó que se han presentado amparos en contra de la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Luego de que se reportara la detención del narcotraficante el 15 de julio en Choix, Sinaloa, los amparos se presentaron al día siguiente, el sábado 16 de julio.

AMLO fue cuestionado sobre cuándo podría llevarse acabo la extradición de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos; en respuesta el presidente dijo no estar seguro pues informó que han presentado amparos tras la detención del narcotraficante,

“Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces. Tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina, pero sí se está pidiendo la protección del señor Rafael Caro Quintero mediante los recursos de amparo” AMLO

De acuerdo con el presidente de México, los recursos de amparo se han presentado por la detención de Rafael Caro Quintero a cargo de elementos de la Secretaría de Marina.

En ese sentido AMLO afirmó que se va dar seguimiento a los recursos de amparo y que se actuará de manera legal, cuidando que no haya corrupción o cualquier acto contrario a la ley.

AMLO recordó que en el caso Rafael Caro Quintero, el capo todavía no tenía cumplida su sentencia y fue liberado en un fin de semana de 2013.

También recordó que hace dos años se enfrentaron con un caso similar de otra persona relacionada con el crimen, donde también se presentaron amparos.

Además, AMLO aseguró que en su gobierno sin importar quien sea si se tiene una orden de aprehensión, esta se debe de cumplir.

Estos primeros amparos de Rafael Caro Quintero son para que se le libere: AMLO

También en su conferencia mañanera AMLO aseguró que estos primeros amparos que se solicitaron para Rafael Caro Quintero son para que se le libere de la detención que le hicieron el pasado viernes 15 de julio en Sinaloa.

Donde estos amparos podrían decir que hubo errores en el procedimiento por lo que la autoridad va a contestar como fue este proceso.

AMLO dijo también que la detención de Rafael Caro Quintero se hizo de acuerdo con el procedimiento establecido, por lo que es legal, y reafirmó que en su gobierno no hay impunidad para nadie ni corrupción para que se pudiera liberar a personas que han cometido delitos.

No obstante, dijo que si su gobierno no se entera sobre estos casos es cuando no pueden actuar como tal, pero en caso de que sea diferente, ellos sí actuarán.