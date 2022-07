El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llevó a cabo la conferencia mañanera de hoy lunes 18 de julio en vivo desde Palacio Nacional con varios temas en su agenda.

AMLO recordó que este lunes 18 de julio de 2022 se conmemora el 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez.

Al respecto, dijo que se reabrirá el recinto en Palacio Nacional dedicado al ex presidente mexicano, mismo que se rehabilitó para visitas públicas.

AMLO lamentó la muerte de 14 elementos de la Marina por el colapso de un helicóptero que se dirigía en apoyo para la detención de Caro Quintero.

Sobre la participación de la DEA en la detención del capo, AMLO dijo que no tuvo injerencia directa. La detención fue por parte de la Marina y la FGR.

El presidente de México apuntó que desde el sábado 16 de julio se presentaron amparos en el caso de Caro Quintero. Aclaró que fueron contra su detención y no contra la extradición.

Finalmente, AMLO advirtió nuevamente que pedirá a los migrantes mexicanos no votar por un candidato que esté en contra de los connacionales en Estados Unidos.

Aseguró que los 40 millones de mexicanos en Estados Unidos no van a votar por quien los ofenda.

“Si tratan mal al pueblo de México en sus elecciones desde aquí vamos a señalar a esos senadores, que seguramente van a buscar reelección. Van a haber elecciones en algunos estados de la unión americana. El que no quiera al pueblo de México no tiene que ser apoyado por los mexicanos. Estoy seguro que 40 millones no van a votar por quien ofenda al pueblo de México”

AMLO