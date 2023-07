El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se disculpó públicamente con Liebano Saenz y Federico Berrueto este miércoles.

Desde la conferencia mañanera del 19 de julio, AMLO dijo que no recordaba haberlos vinculado con una encuesta publicada en 2012 en la que se colocaba a Enrique Peña Nieto por encima del ahora presidente a través de su empresa Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE).

De acuerdo con el presidente, fueron Saenz y Berrueto quienes realizaron la encuesta que afirmaba que el expresidente tenía el 80% de las preferencias.

Sin embargo, esta encuesta no fue realizada por GCE, sino por GEA- ISA en colaboración con Milenio.

AMLO llamó a la gente a cuidarse de las “encuestas falsas” y no se dejen manipular ante la estrategia de “nado sincronizado” para manipular a la gente rumbo a las próximas elecciones.

Luego de compartir un video en el que el periodista Ciro Gómez Leyva se disculpa por los resultados de la encuesta presentada por Milenio, pues los resultados no concordaron con los del día de la elecciones en 2012, el presidente se disculpó por acusar a las personas equivocadas.

AMLO dijo que “se confundió” al señalarlos, pues tanto Liebano Saenz como Federico Berrueto “hicieron otra cosa”.

Sin especificar el hecho por el cual los confundió, el presidente adelantó que dicho evento se encuentra dentro del nuevo libro en el que trabaja.

“Aprovecho aquí también para ofrecer una disculpa a Liebano y al señor Berrueto porque no me acordaba y dije que ellos habían hecho la encuesta esta, pero no. Ellos hicieron otra cosa que va a salir en el libro por eso me confundí”

AMLO