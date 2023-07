La Consejería Jurídica de Presidencia respondió al Instituto Nacional Electoral (INE) y acusó que en el órgano electoral se sabía que andaban de vacaciones el día que llegó la notificación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La notificación del INE dirigida al presidente se dio en acuerdo con la Comisión de Quejas y Denuncias y establece que AMLO debe abstenerse de hacer pronunciamientos sobre temas electorales o los aspirantes de la oposición.

El pronunciamiento del INE respecto a AMLO se dio después de una queja de la aspirante a la candidatura presidencial de Va por México, Xóchit Gálvez. La Unidad Técnica de lo Contencioso reveló lo que le dijeron al notificador el 17 de julio:

“Procedí a entrevistarme con una persona del sexo masculino, complexión regular, de aproximadamente treinta y cinco años de edad, quien omitió mencionar su nombre, y quien dijo ser el personal de seguridad del Palacio Nacional y a quien al hacerle saber el motivo de mi visita me manifestó: No señor ya no le puedo dar acceso, ya que por el periodo vacacional no se encuentra nadie laborando en todo Palacio Nacional”

Notificador del INE