El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció para votar en las elecciones Poder Judicial 2025 y mando un mensaje sobre la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su aparición dio tres mensajes, uno de ellos fue para señalar que “tenemos la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum; lo repito, la mejor presidenta del mundo”.

“Nunca en la historia de nuestro país, el pueblo de manera directa había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia, por eso quise participar en esta histórica elección. Lo segundo, es que me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático. Y lo tercero, también compartir con ustedes una opinión públicamente: tenemos a la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum; lo repito, la mejor presidenta del mundo.”

Cabe recordar que había mucha expectativa debido a si el expresidente AMLO saldría a votar las elecciones que él promovió producto de la reforma al Poder Judicial.

Algunos opinadores señalaron que ello beneficiaría a la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que los señalamientos por desmantelar el Poder Judicial se enfocarían a AMLO.

AMLO salió con tres mensajes tras participar en las elecciones Poder Judicial 2025:

AMLO destacó que nunca en la historia del país el pueblo había elegido de manera directa a jueces, magistrados y ministros como hoy en las elecciones Poder Judicial 2025.

AMLO dijo que está muy bien de salud y que le dio gusto ver a personas ahora que ha salido una vez más.

Sobre su libro de culturas prehispánicas, dijo que este estará listo a finales de este año 2025.

AMLO dijo que está viviendo en su quinta en Palenque, Chiapas, de la cual no ha salido mas que en tres ocasiones, según relató.

No detalló cuáles han sido esas otras ocasiones, pero su principal ocupación ha sido seguir escribiendo su libro sobre la grandeza cultural de las culturas prehispánicas.

“Me da mucho gusto verles y un saludo a todo el pueblo de México. No he podido salir, es la tercera vez que salgo de la quinta porque estoy escribiendo, estoy haciendo algo que les va a gustar mucho sobre nuestra grandeza cultural: pronto van a conocer un nuevo libro, pronto muy pronto, a finales de año. Estoy muy bien y me da muchísimo gusto verles. De salud, muy bien.”

AMLO