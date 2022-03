AMLO “está ocupado” y no se va a meter en el conflicto de Julio Scherer Ibarra, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no se va a meter en las diferencias que hay entre Julio Scherer, Alejandro Gertz Manero y Olga Sánchez Cordero porque “está ocupado”.

De acuerdo con el mandatario, se encuentra enfocado en servir al pueblo de México por lo que no va a intervenir en el conflicto de los 3 personajes allegados a su persona.

Desde la conferencia mañanera del 21 de marzo, AMLO aclaró que a su gobierno le interesa mucho el pueblo, por lo que está dedicado a eso, y resaltó que no puede evitar las diferencias entre sus colaboradores.

AMLO: Olga Sánchez Cordero salió de Gobernación porque no tenía buena relación con Julio Scherer Ibarra

AMLO aseguró que no quiere participar de los conflictos que sostienen:

Pues son temas que tienen que ver con tribunales y juzgados, cosa en la que el mandatario no quiere inmiscuirse.

“Eso tiene que ver con tribunales, con Ministerio Público, con juzgados y nosotros no vamos a meternos en esas diferencias, no queremos participar en eso, Nosotros estamos dedicados de tiempo y alma a la Transformación de México”

Además, resaltó que está dedicado “de tiempo y alma” a la Transformación de México, por lo que no tiene tiempo para meterse en el conflicto entre sus colaboradores.

AMLO aclaró que no puede evitar que existan diferencias y confrontaciones políticas, pero resaltó que “el presidente está ocupado” con la transformación.

Además, aclaró que a su gobierno le importa mucho el pueblo, en especial los pobres, por lo que tiene que priorizas los asuntos en los que se involucra.

Por ello, declaró que no se meterá en el conflicto de sus colaboradores y resaltó que se enfocará en los temas que más le interesan como:

“Nos importa mucho el pueblo, todo el pueblo de México y en especial los pobres y en especial la transformación, que podamos vivir en una sociedad mejor y a eso me dedico todo el tiempo. Entonces, tampoco podemos nosotros evitar que haya diferencias, que haya distintos puntos de vista, que haya confrontación política y que además haya escándalos, sensacionalismo en los medios. No, además en la vida es así. La condición humana, no debemos de sorprendernos de todo esto. Nada más que el presidente está ocupado en otros asuntos y tengo yo que priorizar”

AMLO