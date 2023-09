Luego de que se diera a conocer que Claudia Sheinbaum es la indiscutible ganadora de la encuesta de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó su nivel académico, pues la exjefa de gobierno tiene un doctorado.

Desde la conferencia mañanera del 8 de septiembre, el presidente comparó su propia trayectoria académica y reconoció que “de milagro” terminó la licenciatura.

AMLO reiteró que se brindaron todas las garantías en la encuesta que pidió Marcelo Ebrard, aclaró que lo considera un amigo.

De acuerdo con los resultados de la encuesta “madre” y las 4 espejo, Claudia Sheinbaum fue la corcholata ganadora.

Cabe recordar que los resultados que mostraron quién ganó la encuesta de Morena se dieron a conocer la noche del 6 de septiembre en presencia de 5 de 6 corcholatas.

AMLO reconoció la preparación que tiene Claudia Sheinbaum con su Doctorado de Ingeniería en Energía.

De acuerdo con el presidente, Sheinbaum “es muy buena” pues tiene una preparación académica “de mayor nivel” que la que tiene el mandatario.

Además, para resaltar esta preparación, recordó que él “de milagro” logró obtener su Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.

Claudia Sheinbaum se licenció en Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1989.

Para 1994 obtuvo el grado de Maestría en Ingeniería Energética y un año después fue la primera mujer en ingresar al Doctorado en Ingeniería en Energía en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Por otra parte, AMLO reconoció a Claudia Sheinbaum como “muy buena dirigente”, y aseguró que le gustó mucho el discurso que dio en la ceremonia de entrega del bastón de mando.

El presidente aclaró que “le gustó mucho” que Sheinbaum repitiera el juramento de Morena que resalta que no se debe mentir, robar ni traicionar al pueblo de México.

Por ello, aseguró que con la coordinación de Claudia Sheinbaum del movimiento de transformación “no va a regresar el conservadurismo”.

“Creo que Claudia es muy buena dirigente. Ayer m e gustó mucho que repitió lo que es nuestro juramento: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Estoy muy contento, tranquilo. No va a regresar el conservadurismo”

AMLO