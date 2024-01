El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se negó a responder a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que llamó “pendejo” al gobierno federal.

En la conferencia mañanera de hoy 24 de enero, AMLO prefirió dejar “en visto” a la gobernadora María Eugenia Campos, quien señaló al gobierno federal de ser omiso ante los delitos que ocurren en Chihuahua y que le competen a las entidades federales.

Esto en un contexto en donde Chihuahua presenta un aumento en la incidencia delictiva, y se encuentra dentro de los 5 estados más peligrosos de México, según el SESNSP.

Y con relación al secuestro y liberación de 4 integrantes de la familia LeBarón en Chihuahua , ocurrido el pasado domingo 21 de enero en la comunidad de Madero.

Al ser cuestionado sobre una posible respuesta a la gobernadora Maru Campos, quien llamó “pendejo” al gobierno federal, AMLO se negó a emitir palabras al respecto.

Esto al asegurar que dicho lenguaje “es de otros” y que no hay necesidad de utilizar groserías, ya que la conferencia mañanera cuenta con cierto “prestigio”.

En ese sentido, AMLO refirió que no dará respuesta a Maru Campos para hacerle propaganda desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, y aconsejó que acuda con Ciro Gómez Leyva o con Carlos Loret de Mola.

Igualmente, hizo incapié en que en la actualidad no es necesario expresarse con groserías para ser cosiderado “progre buena ondita”, pues ya no es algo que se celebra.

“Cuando hay groserías no. Ese es lenguaje de otros (...) antes hasta se llegaba a considerar progre buena ondita a los que decían groserías y más si eran mujeres y todo el mundo les celebraba. No, no, no hay necesidad de eso, por eso no respondo a esas cosas y es también cuestión de la temporada, como hay elecciones, pero no.

La mañanera pues tiene su prestigio más que cualquier cosa, todos quisieran aquí que les ayudarán haciéndole propaganda pero no, ahí esta Ciro y Loret, aquí es otra cosa”

AMLO