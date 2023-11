El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió a Vicente Fox tras la eliminación de su cuenta en la red social X.

Esto durante su conferencia mañanera del miércoles 29 de noviembre, donde el mandatario federal aseguró que siempre ha estado en contra de la censura.

La cuenta de la red social “X” de Vicente Fox fue suspendida justo después de que tuvo un desencuentro con Mariana Rodríguez, quien forma parte de la precampaña de Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano (MC), rumbo a las elecciones 2024.

Al ser cuestionado por la prensa nacional, sobre la suspensión de la cuenta de Vicente Fox de la red social “X”, AMLO aseguró que está mal y que él siempre ha estado en contra de la censura.

“No, no, está mal, no deben de cerrarla, yo siempre he estado en contra de la censura. Prohibido prohibir y más cuando se trata de la libertad de expresión”

AMLO