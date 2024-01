El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó la entrega de despensas y juguetes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Mazamitla, Jalisco.

En la conferencia mañanera de hoy 10 de enero, AMLO señaló que no “está bien” que algunas comunidades protegan a los grupos delictivos debido a que reciben despensas, juguetes o cualquier cosa a cambio.

Señaló que su mención se da luego de que el pasado 6 de enero el CJNG repartió juguetes y dulces a los niños de Mazamitla, Jalisco, por ser Día de Reyes.

Asimismo, acusó que dichas prácticas pueden traer consecuencias , y pidió ayuda a los adultos mayores para aconsejar a sus hijos y nietos, con respecto a la protección a bandas delictivas.

AMLO asegura que regalos del CJNG y otros críminales son “migajas”

AMLO reprochó que algunas bandas delictivas retomaron las prácticas de viejos partidos políticos que “traficaban con la pobreza” de las y los mexicanos, y se aprovechaban de ella para obtener sus votos.

Ello con regalos como despensas o el pago de su sufragio, con tal de ganar el puesto en elección, misma acción que realiza ahora el CJNG y otros grupos críminales, señaló el presidente, aunque ahora por su protección.

“Ya salimos de ese tiempo en donde manipulaban, traficaban con la pobreza de la gente, entregaban despensas cuando necesitaban los votos, porque ahora también algunas bandas, lo mismo, entregan despensas, estaba yo viendo de que el Día de Reyes ahí van a entregar juguetes”. AMLO

Ante esto, AMLO aseguró que los regalos que dan los cárteles a las y los mexicanos “son migajas y dádivas”, por lo que solicitó a la población no dejarse engañar por los críminales.

“Todos los mexicanos tenemos nuestros derechos y no hay que dejarnos engañar, ahora resulta que ya también estas bandas ya están entregando despensas, frijol con gorgojo, pollos, patos, chivos, borregos, puerco con marrano” AMLO

AMLO pide a abuelos y adultos aconsejar a jóvenes para no unirse a bandas

En ese sentido, AMLO también reiteró su solicitud a los adultos mayores, para que “sigan ayudando” al gobierno y que intervengan para que sus familiares jóvenes no sean enganchados por los grupos delictivos.

De manera que el presidente pidió a los adultos mayores “respetables y sabios” que aconsejen a sus hijos y nietos, para que no tomen el camino de conductas “antisociales”.

Esto tras asegurar que ya no existe pretexto para que se vayan con los delincuentes ni para que los protejan, pues destacó que en su gobierno ya no se roba todo el dinero la administración , como antes, y existen apoyos económicos para que la población no cometa actos delictivos por pobreza.