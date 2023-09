El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en el proceso interno de Morena y aliados se cumplieron las condiciones que solicitó Marcelo Ebrard para realizar la encuesta que definió al ganador del partido.

En la conferencia mañanera de hoy 8 de agosto, AMLO compartió que inclusive él participó en las recomendaciones y reglas para aplicar el proceso de elección interna y fue quien plasmó las condiciones de Marcelo Ebrard en el método de elección.

No obstante, el presidente refirió que pese a ello el excanciller mexicano perdió en las encuestas , aunque dijo, es posible que él tenga otros elementos para señalar sus acusaciones hacia Morena y pedir la reposición del sondeo, pues agregó que esta en su derecho de manifestarse.

AMLO señaló que previo al proceso de elección interna de Morena y aliados él tomó la decisión de participar de una forma en la que no influyera en los resultados de la encuesta final, en donde Claudia Sheinbaum fue la ganadora.

El mandatario ejecutivo refirió que él decidió participar con las recomendaciones y presentó un documento, tipo reglamento del proceso, mismo que fue aprobado por el partido y que se utilizó en la contienda.

En ese sentido, AMLO fue quien determinó que el segundo y tercer lugar de la encuesta tuvieran asegurado un cargo dentro de Morena y también definió reglas que permitieron cumplir el proceso de manera clara.

Dos de las reglas que fueron escritas por el presidente de México habrían sido solicitadas por Marcelo Ebrard, quien se mostró inconforme por dos situaciones, siendo:

Por ello, AMLO afirmó que él fijo que para participar en la encuesta era necesario renunciar a sus cargos como servidores públicos y agregar la pregunta con mayor relevancia con una respuesta secreta en urnas.

Pese a ello y a que, según el presidente la forma de respuesta y de sondeo aventajaba a Marcelo Ebrard, al tener apoyo en las casas de clases medias, el excanciller mexicano no ganó.

Pues los resultados de la encuesta de Morena, en todas las casas encuestadoras, dieron a Claudia Sheinbaum una amplia ventaja sobre Marcelo Ebrard.

“Mitofsky (encuestadora) dice son los 6 nombres, y se debió poner ninguno porque hay quienes no van a votar por Morena y podían decir ninguno, al no poner ninguno, según Mitofsky eso lo ayudaba a Marcelo porque como es sabido él tiene mucho jale en clase media, entonces aún una gente que no piensa votar por nosotros o que no esta de acuerdo con lo que estamos haciendo podía decir Marcelo.

Yo no creo eso, pero quería dejar de manifiesto que ese planteamiento, esa solicitud se tomó en cuenta, entonces no hay ningún motivo, sin embargo él puede tener otros elementos y está en su derecho de manifestarse."

AMLO